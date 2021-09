Florinda Meza inquiète les fans, apparaît avec un coup dur

Récemment, l’actrice bien-aimée et annonceur La mexicaine Florinda Meza est apparue dans ses réseaux avec un coup dur et a dérangé ses followers qui se demandent ce qui se passe, car elle a montré comment était son visage.

Sans aucun doute, le actrice Florinda Meza a surpris ses followers, qui à travers ses réseaux sociaux ont partagé une photo dans laquelle elle montre qu’elle a subi un coup sévère.

L’actrice, qui a récemment été impliquée dans un litige avec les enfants de son défunt mari, Roberto Gómez Bolaños, à propos des droits d’auteur, a laissé ses fans très mal à l’aise.

L’interprète de ‘Doña Florinda’ a partagé via son compte Twitter un message dans lequel elle a annoncé qu’elle avait subi une grave chute, et cela a même causé une ecchymose.

Dans la publication partagée par Florinda Meza, on peut voir la partie supérieure de son visage avec une couleur violette, en plus d’être gonflée.

A noter que l’actrice a précisé que le coup était dû à une chute qu’elle a subie en transportant trop de choses, et bien que cela paraisse encombrant, elle a assuré qu’elle allait bien.

Parfois, lorsque nous « mangeons le monde », nous pouvons avoir des revers. Je continuerai quand même à me battre. Pour les curieux, je n’ai craqué que pour transporter plein de choses, comme ça arrive aussi dans la vie. Il vaut mieux être prudent et plus léger. Mais je suis bien. Pas d’autre commentaire. ” A écrit Florinda Meza.

Comme prévu, ses partisans ont immédiatement commencé à lui envoyer de bons vœux et des commentaires positifs pour son prompt rétablissement.

D’autre part, Florinda Meza est connue pour avoir joué Doña Florinda y la Popis dans la comédie télévisée El Chavo del 8, Cándida dans La chicharra, La Chimoltrufia dans Los caquitos et Doña Expectación del Macho, La Vecina dans Los Chifladitos du programme Chespirito , diffusé dans les années 1970 et 1980 et au début des années 1990 avec Roberto Gómez Bolaños et une excellente distribution.

Cependant, dans les années 1970, Meza était cadre de Televisión Independiente de México, où elle a organisé des démos ou des ouvertures pour voir qui resterait avec le programme après le départ de María Antonieta de las Nieves de la locution, en particulier dans la série El Chavo de 8.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il a participé en tant que scénariste suppléant aux émissions de transmission “El chavo del ocho”.