Florit et Alles, étoiles sur le Trail dels Fars Nocturna de Menorca

27/09/2021 à 20h42 CEST

Nuit d’étoiles et de chaleur qui a été vécue dans la deuxième édition du Sentier dels Fars Nocturne, troisième manche de l’Illa dels Trails, où deux noms se sont surtout imposés, Joan Florit et Mari Alles, vainqueurs des 21 kilomètres.

Isabella Orellana et Tomeu Salord ont été les plus rapides sur la distance de 13 kilomètres, au cours d’une journée qui s’est terminée en beauté à la base de San Isidro, et est parrainée par la Fundació FOment del Turisme de Menorca et l’Agència d’Estrategia Turistica de les Illes Balears, et l’organisation de Biosport Menorca et Elitechip, avec la collaboration de la mairie de Maó.

La forte humidité qui a régné tout au long de samedi n’a laissé aucun répit à 20 heures lorsque la course de 21 kilomètres a pris le départ du phare de Favàritx. Un départ rapide, en arrivant au même phare puis en prenant le Camí de Cavalls en direction d’Es Grau.

L’Alaiorense Jeanne Florit Il a montré, une fois de plus, qu’il est au-dessus du reste des coureurs de l’île en remportant seul la victoire, atteignant la ligne d’arrivée avec un temps de 1:37:40.

Les Majorquins l’ont accompagné sur le podium Pep Joan Serra (1:42:30) et Llorenç Socias (1:46:02). De cette façon, Florit a remporté sa troisième victoire en autant de courses Illa dels Trails.

Chez les femmes, Mari Allès n’a pas trouvé de rivale, courant à l’aise dès le début et dosant pour atteindre la ligne d’arrivée avec un temps de 2h05’36”. Francisca Ribot et Victoria Benávides López ont complété le podium féminin en 2:13:14 et 2:16:29, respectivement.

Vers 21 heures, et avec le premier des 21 kilomètres passant déjà la zone d’Es Grau, la deuxième course a commencé où le bon travail de la ciutadellenc Tomeu Salord Cela lui a valu de s’imposer dans les 13 kilomètres en flirtant avec l’abaissement de l’heure et en terminant par un temps de 1:00:58. Carlos Melià a terminé deuxième avec un temps de 1:01:23, tandis que Toni Florit a terminé troisième avec 1:01:53.

Dans la compétition féminine, Isabelle Orellana Elle a été la plus rapide et la plus régulière et a franchi la ligne d’arrivée en 1:10:21, suivie de Clara Coll (1:17:55) et Monica Bosch en 1:18:13.

A la fin, les trophées ont été remis dans lesquels le maire de Maó, Héctor Pons, le conseiller pour les sports de Maó, Carlos Montes, le directeur de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Elena Costa, et le capitaine en chef de la base de San Isidro, David Celdrán, a procédé à la remise des trophées, qui a clôturé un événement qui donne maintenant le témoin du Sentier d’Octobre le samedi 16 octobre, à Ciutadella.