Flotsam et Jetsam publient un clip pour la nouvelle chanson ‘Brace For Impact’

Thrashers vétérans de l’Arizona FLOTSAM ET JETSAM sortira son 14e album, “Du sang dans l’eau”, le 4 juin via Enregistrements AFM. Le clip officiel du troisième single du disque, “Accrochez vous pour l’impact”, peut être vu ci-dessous.

Cela fait 35 ans que FLOTSAM ET JETSAM, formé à Phoenix, en Arizona, a publié ses débuts marquants, “Doomsday pour le trompeur”, le seul album à avoir jamais reçu une note de 6K du magazine britannique influent Kerrang! Bassiste Jason Newsted sauterait le navire à METALLICA pendant que le groupe sortait “Pas de place pour la disgrâce” en 1988. “Cuatro” (1992), “Dérive” (1995), “Haute” (1997) et “Mon Dieu” (2001) se classent tous toujours extrêmement haut dans les cercles des métaux lourds. Mais c’était la première partie de cette trilogie non officielle en 2016 éponyme “Flotsam et Jetsam”, suivi par le successeur écrasant 2019 “La fin du chaos” qu’un certain rajeunissement et réinitialisation a été clairement ressenti. Avance rapide vers une planète qui a été forcée de se mettre à genoux: tout en passant la majeure partie de l’année écoulée dans un schéma d’attente comme le reste du monde, FLOTSAM ET JETSAM tirer le meilleur parti d’une situation difficile et laisser couler ces jus créatifs et cette angoisse. Ce qui a émergé, ce sont 12 nouvelles pistes époustouflantes sous le surnom “Du sang dans l’eau”.

«Nous avons vraiment eu beaucoup de mal à trouver les chansons à inclure dans cet album, car nous ne pensons pas avoir eu de remplissage», déclare le guitariste Steve Conley à propos des nouvelles chansons, qui enregistrent près de 55 minutes de gloire palpitante.

Chanteur Eric “AK” Knutson ajoute: “Nous avons vu notre base de fans augmenter, et nous avons vu la réponse aux deux derniers albums devenir de plus en plus forte. Nous avons certains des fans les plus engagés et les plus fous du monde. Nous avons été mieux classés sur notre dernier album. qu’à n’importe quel moment de notre carrière. Peut-être que notre cheminement de carrière sera similaire à celui de MOTÖRHEAD‘s, qui, bien que toujours considéré comme emblématique, n’a vraiment percé de manière significative que plus tard dans sa carrière. Nous sentons que notre temps est venu … Nous sommes comme ce chien qui a reçu un coup de pied … nous sommes prêts à enfoncer la porte et à prendre ce qui est à nous. “

Et le FLOTSAM la gamme n’a jamais été aussi forte. AK continue d’apporter la magie à chaque album et tournée, et semble de mieux en mieux avec le temps. Il est soutenu par le duo de guitares incroyablement talentueux et exceptionnellement brillant du co-fondateur Michael Gilbert et Steve Conley, le moteur puissant, précis et ultra-rapide du batteur Ken Mary (dont le CV du Temple de la renommée comprend plus de cinq millions d’albums vendus avec des artistes tels que ALICE COOPER, CHAMBRE DES LORDS et J’ACCEPTE), et le “sang frais” et les compétences techniques extraordinaires et les prouesses du bassiste Bill corporel.

“Du sang dans l’eau” a de nouveau été mixé et maîtrisé par Jacob Hansen (TU FAIS, VOLBEAT, AMARANTHE, POWERWOLF) et voit FLOTSAM ET JETSAM explosant de créativité, avançant mais faisant un signe de tête à leur passé.

“Suivi ‘La fin du chaos’ n’était pas une tâche facile, ” Gilbert mentionné. “Nous ne savions pas vraiment ce qu’il nous restait dans le réservoir, car nous avons mis tellement de travail, de sueur et de sang dans cet album. En fin de compte, il nous restait beaucoup à dire. Avec tout ce qui s’est passé dans le monde, les amis que nous avons perdus l’année dernière, et ne pas pouvoir jouer ou tourner… vous entendez tout cela dans notre musique. C’est en colère, c’est agressif et nos émotions se répandent partout sur cet album.

La liste des pistes pour l’effort est la suivante:

01. Sang dans l’eau



02. Brûler le ciel



03. Accrochez vous pour l’impact



04. Un endroit pour mourir



05. Les murs



06. Pleurer pour les morts



07. L’heure méchante



08. Trop de vies



09. Dragon gris



dix. Réagression



11. Défait



12. Sept secondes jusqu’à la fin du monde

FLOTSAM ET JETSAM est:

Eric “AK” Knutson – Voix



Steve Conley – Guitare



Michael Gilbert – Guitare



Bill corporel – Basse



Ken K Mary – Tambours



