Flotsam et Jetsam se retirent de la tournée européenne avec acceptation : « De nombreux facteurs ont pesé dans cette décision »

métallurgistes de l’Arizona FLOTSAM ET JETSAM se sont retirés de leur tournée européenne précédemment annoncée en tant que première partie de J’ACCEPTE. La randonnée devait débuter le 15 janvier à Oberhausen, en Allemagne, et se terminer le 28 février à Kiev, en Ukraine.

Plus tôt aujourd’hui, FLOTSAM ET JETSAM a publié la déclaration suivante : « En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous jugeons malheureusement nécessaire de nous retirer du ACCEPTER « Trop méchant pour mourir » visiter. De nombreux facteurs ont pesé dans cette décision.

« Nous souhaitons à nos amis de J’ACCEPTE et PHIL CAMPBELL ET LES FILS BÂTARDS beaucoup de succès sur la prochaine tournée, et nous espérons voir tous nos fans en Europe dès que possible !! »

Il y a deux mois, FLOTSAM ET JETSAMLe concert de San Francisco a été annulé en raison du statut « non vacciné » de certains des membres du groupe. Le concert des vétérans du métal de l’Arizona le 25 août au DNA Lounge a été abandonné par le lieu après que le maire de San Francisco a annoncé que la ville exigerait à la fois une preuve de vaccination complète et des masques dans les bars, les restaurants et tous les lieux intérieurs.

Dans un article sur le site Web de DNA Lounge, le lieu a écrit : « Nous sommes désolés d’annoncer que le FLOTSAM ET JETSAM ne sont pas vaccinés, et nous avons donc été contraints d’annuler ce spectacle.

« Faites-vous vacciner ! Surtout si vous êtes en tournée ! »

FLOTSAM ET JETSAM fait la promotion de son dernier album, « Du sang dans l’eau », qui est sorti en juin. Le LP a de nouveau été mixé et masterisé par Jacob Hansen (TU FAIS, VOLBEAT, AMARANTHE, LOUP PUISSANT).

Formé il y a 35 ans, FLOTSAM ET JETSAM, a sorti ses débuts historiques, « Doomsday pour le trompeur », le seul album à avoir reçu une note de 6K de l’influent magazine britannique Kerrang ! Bassiste Jason News gauche pour rejoindre METALLIQUE après leur bassiste Falaise Burton a été tué dans un accident de bus de tournée en Suède en septembre 1986.

Dans une récente interview avec Arizona Central, FLOTSAM ET JETSAM chanteur Eric « AK » Knutson a déclaré: « Nous en avons très faim. Nous pensons que c’est à notre tour d’atteindre ce niveau supérieur comme TESTAMENT ou ANGE DE LA MORT ou n’importe lequel de ces autres groupes qui existent depuis aussi longtemps que nous. Ils ont tous atteint ce niveau supérieur. Et ils le méritent. Ils ont travaillé dur pour ça. Mais nous n’en sommes jamais arrivés à ce point. »

« Nous avons appris qu’il faut travailler. Ces gars-là mettent le travail. [MEGADETH leader] Dave Mustaine, ce n’est pas le gars le plus gentil du monde. Mais c’est un travailleur acharné. Et il a travaillé tous les jours de sa vie pour arriver là où il est. »

Knutson a poursuivi en disant que METALLIQUE mettre le travail aussi. « Mais ils ont aussi eu beaucoup de chance et étaient au bon endroit au bon moment pour faire le bon type de chansons », a-t-il déclaré.



