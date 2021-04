Thrashers vétérans de l’Arizona FLOTSAM ET JETSAM sortira son nouvel album, « Du sang dans l’eau », le 4 juin via Enregistrements AFM.

La liste des pistes pour l’effort est la suivante:

01. Sang dans l’eau



02. Brûler le ciel



03. Accrochez vous pour l’impact



04. Un endroit pour mourir



05. Les murs



06. Pleurer pour les morts



07. L’heure méchante



08. Trop de vies



09. Dragon gris



dix. Réagression



11. Défait



12. Sept secondes jusqu’à la fin du monde

En janvier dernier, FLOTSAM ET JETSAM guitariste Michael Gilbert a expliqué à The Metal Voice la direction musicale du suivi de « La fin du chaos »: « Eh bien, c’est le suivi parfait absolu de ‘Le chaos’. Nous n’aurions pas pu mieux le planifier. Nous avons tous mis nos bottes de travail, ou quoi que ce soit d’autre, et nous avons commencé à écrire, et ça a fini par sortir… C’est comme ‘La fin du chaos’ sur les stéroïdes, essentiellement. Je pense que vous allez adorer, mec. «

Novembre dernier, FLOTSAM ET JETSAM annoncé Bill corporel (CONTRARIEN, ex-INHUMATUS, ex-TOXIK) en tant que nouveau bassiste du groupe. Avant de rejoindre FLOTSAM ET JETSAM sur une base permanente, Physique remplacé pour l’ancien bassiste Michael Spencer lors de nombreux spectacles du groupe « Tour du chaos » en 2019.

Commenté Physique: « Joindre FLOTSAM ET JETSAM est un honneur et une avancée considérable dans mon parcours musical. Je suis ami avec les gars depuis de nombreuses années, et je suis une vie FLOTSAM ventilateur. J’ai hâte de vivre les nombreuses aventures à venir et de mieux connaître les légendaires fans de Flotzilla! «

Le groupe a ajouté: « D’abord et avant tout, nous tenons à remercier Michael Spencer pour son temps à FLOTSAM ET JETSAM. Il nous a rejoints en 2014 et nous avons accompli tellement de choses ensemble. Nous lui souhaitons sincèrement le meilleur dans ses projets futurs!

« Un nouveau chapitre pour FLOTSAM ET JETSAM fait signe; Bill corporel incarne une nouvelle concentration et une nouvelle faim à l’intérieur FLOTSAM ET JETSAM et nous sommes extrêmement heureux de l’avoir dans la famille Flotzilla. Ce n’est pas seulement un brillant musicien qui s’est imposé sur la scène du thrash et du death metal, mais aussi un grand être humain, ce qui a fait de sa décision de le faire rejoindre le groupe une décision très naturelle. Facture apporte une éthique de travail incroyable et un désir ardent de continuer à apprendre, grandir et développer sa voix musicale. Il sait que le talent musical à lui seul ne suffit pas, et que le travail acharné, la persévérance et le sens de l’humour contribuent grandement à soutenir une carrière musicale réussie. Nous lui souhaitons la bienvenue à bras ouverts!

«Nous avons travaillé très dur sur le suivi de ‘La fin du chaos’. Le nouveau matériel est très lourd, et nous avons adopté le son et l’approche que nous avons eues pour les deux derniers albums studio et augmenté l’agressivité sans atténuer aucun autre élément. Tout le monde a fait un excellent travail en studio – d’autant plus compte tenu des circonstances sans précédent dans lesquelles nous vivons en ce moment. Nous sommes très enthousiastes à propos de la musique et nous espérons et croyons que le nouvel album sera à la hauteur des attentes de tout le monde. «

« La fin du chaos » est sorti en janvier 2019 via Enregistrements AFM.

