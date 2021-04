FLOTUS: Jill Biden rejoint Mère Theresa dans une nouvelle série de bandes dessinées biographiques | Monde | Nouvelles

La bande dessinée biographique fait partie de la série «Female Force», qui a déjà présenté des personnalités comme Mère Theresa, Dolly Parton et la vice-présidente Kamala Harris. Le one-shot de 22 pages, produit par TidalWave Comics, sortira en édition imprimée et numérique le 7 avril avec un livre de coloriage assorti.

«Nous pensons qu’il est important pour les lecteurs d’avoir des modèles inspirants, de se renseigner sur des personnes extraordinaires qui ont surmonté des défis pour faire une différence dans le monde», a déclaré TidalWave Comics dans un communiqué.

La série «Female Force» se concentre sur les femmes qui ont eu un impact à travers le monde à la fois politiquement et culturellement.

Les bandes dessinées donnent généralement un aperçu de la carrière ou des expériences de vie de leurs sujets.

Jill Biden, 69 ans, a été impliquée dans la défense de nombreuses causes, notamment les familles des militaires, les collèges communautaires et l’éducation des femmes.

La série compte actuellement plus de 70 entrées de personnages populaires à la fois actuels et historiques, avec une édition consacrée à l’impact culturel de Wonder Woman de DC Comics.

Le site Web des productions TidalWave déclare que «d’autres auteurs, chefs d’entreprise, artistes, journalistes, politiciens et militants importants et influents sont actuellement en cours de développement.»

La série de bandes dessinées a été créée par l’éditeur et écrivain, Darren G. Davis, qui dirige les bandes dessinées TidalWave basées dans l’Oregon.

S’adressant au Huffington Post sur un titre précédent de la série, M. Davis a déclaré: «Nous voulions mettre en valeur les femmes fortes de la société d’aujourd’hui qui ont inspiré des générations et façonné la culture d’aujourd’hui.

LIRE LA SUITE: Jill Biden « ne comprend pas » la manie autour du choix de la mode

M. Davis a ajouté: «Nous racontons toujours les histoires sous un jour positif et comment les sujets ont appris de la difficulté.

«Cela montre aux gens qu’ils peuvent être tout ce qu’ils veulent et leur donne du pouvoir.»