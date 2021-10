Flourish crée une plate-forme axée sur la résolution des problèmes de gestion de la cryptographie

in

• Flourish-crypto promet d’être une plate-forme solide avec des milliers de fonctionnalités.

• MassMutual est derrière le projet RIA et croit au potentiel du Bitcoin.

La plateforme technologique Flourish est heureuse d’annoncer son nouveau projet qui vise à résoudre les problèmes de cryptographie. Il s’agit de « Flourish-Crypto », un site Web dédié à la gestion des investissements cryptographiques rapidement, en toute sécurité et avec diverses fonctionnalités.

Bien que l’industrie de la crypto-monnaie soit florissante dans plusieurs pays du monde, les problèmes d’investissement sont latents et, jusqu’à présent, il n’existait aucune plate-forme pour les soutenir. Les directeurs financiers souffrent le plus de ce nouveau mouvement d’investissements virtuels, c’est pourquoi ils ont besoin d’aide.

Flourish lance un nouveau projet de cryptographie

La société Flourish, en charge de fournir des solutions RIA, précise que son nouveau projet facilitera le travail des responsables financiers. Les consultants auront accès à un site Web simple, qui est activé pour les négociations cryptographiques.

Le PDG de l’entreprise a déclaré que les consultants financiers ne disposaient pas d’une plate-forme dédiée au trading de crypto sur la base de ses enquêtes. L’entreprise a écouté chaque demande des agents, et avec cela, ils ont créé un système à leur goût. Désormais, les gestionnaires financiers peuvent avoir leurs cryptos sur le web et proposer leurs services sans problème majeur.

Selon Flourish, les utilisateurs intéressés peuvent ouvrir leur compte en quelques secondes et travailler avec Bitcoin. La plate-forme fonctionnera tous les jours sans pause, offrant une liquidité de base de seulement 100 $. Cependant, les gestionnaires financiers ne souffriront pas de limites en liquidation.

La plate-forme fonctionne avec des serveurs comme Orion et eMoney Advisor qui leur permettront de collecter des crypto-monnaies en tant que monnaie fiduciaire. Le projet Flourish-crypto sera très complet, ce qui aidera dans le travail de ces passionnés de la finance.

Plus de support pour les solutions financières dans les crypto-monnaies

Flourish crypto travaillera aux côtés de Paxos Trust Company, le dépositaire de toutes les transactions cryptographiques. Cette société de stockage de devises décentralisée travaille activement avec diverses Fintechs. Paxos dispose d’un système de sécurité assez complexe qui contribue à rendre sa réputation sans faille.

Flourish crypto s’est associé à la société CSS pour libérer l’accès aux projets de conformité, aux ressources et aux systèmes d’extension contre les risques. La plate-forme est enthousiaste à l’idée d’aider les gestionnaires financiers de crypto-monnaie aux côtés des meilleurs représentants du marché virtuel.

La société de solutions RIA a été rachetée en début d’année par la compagnie d’assurance-vie de MassMutual. Cependant, cette plateforme fonctionne indépendamment de l’entreprise.

Le directeur de MassMutual dans le Massachusetts pense que les cryptos font partie de l’avenir et qu’ils ont fonctionné à merveille en tant que source de développement commercial et technologique. L’agence admet qu’elle a investi dans des crypto-monnaies, principalement Bitcoin, car elle a les rendements les plus élevés.

Avec cette expansion de MassMutual dans Flourish-crypto, ils peuvent approfondir le marché décentralisé pour le comprendre pleinement. La plateforme d’aide aux gestionnaires financiers est désormais disponible.