‘Flow La Movie’ identifié comme victime dans l’accident d’avion mortel de mercredi en République dominicaine

PORTO RICO. (THECOUNT) — Producteur et musicien portoricain, Flow La Film, est décédé mercredi dans un accident d’avion, selon Billboard. Il avait 38 ans.

Selon les premiers rapports de la nouvelle, le producteur/artiste, né José Angel Hernandez, était l’un des sept passagers d’un avion privé qui s’est écrasé mercredi 15 décembre près de l’aéroport international Las Américas en République dominicaine. Parmi les victimes figurent également sa compagne Debbie Von Marie Jimenez Garcia et son fils, Jayden Hernandez. L’avion se dirigeait vers la Floride.

La société propriétaire de l’avion privé s’est rendue sur les réseaux sociaux pour confirmer l’accident et les noms des victimes. « Pour Helidosa, cet accident nous cause beaucoup de douleur et de chagrin. Nous sommes solidaires des familles touchées qui, avec nous, traversent une période difficile », ont-ils déclaré dans un communiqué.