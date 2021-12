Flow La Movie meurt avec sa famille : Comment sont-ils morts ?

Flow La Movie / Facebook Flow La Movie décède avec sa compagne Debbie Von Marie Jiménez et son fils Jayden Hernandez.

Le monde de la musique est en deuil après le décès inattendu du producteur de musique Flow La Movie. La triste nouvelle est tombée ce mercredi 15 décembre. Flow La Movie a perdu la vie dans un accident d’avion avec sa compagne Debbie Von Marie Jiménez et leur fils de 4 ans Jayden Hernandez, a confirmé la compagnie d’aviation Helidosa dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Flow La Movie et sa famille sont décédés ce mercredi alors qu’ils voyageaient en jet privé en République dominicaine. L’artiste avait 36 ​​ans et Debbie, 31 ans. Le couple était en couple depuis sept ans.

Selon les journaux de vol, l’avion Gulfstream IV volait pour la Floride lorsqu’il a décollé de l’aéroport international Isabela, mais a ensuite tenté d’effectuer un atterrissage d’urgence et s’est écrasé à l’aéroport international de Las Americas à proximité, a rapporté People.

Neuf personnes sont mortes dans l’accident d’avion

Flow La Movie voyageait dans l’avion, avec son partenaire et son fils. Les autres passagers, de nationalité américaine, ont été identifiés comme étant Kellyan Hernández Peña, 21 ans, et deux adolescents, 18 et 13 ans, dont la relation avec le couple n’a pas été confirmée publiquement.

Verónica Estrella, 26 ans, est également décédée, identifiée comme membre de l’équipage dans le manifeste mais comme passagère par l’exploitant de l’avion.

Les membres d’équipage Luis Alberto Eljuri Tancredo, 47 ans, et Emilio Herrera, 32 ans, tous deux résidents dominicains, sont également décédés dans l’accident.

Flow La Movie était responsable des grands succès de Bad Bunny, Natti Natasha, J Balvin et Ozuna

José Angel Hernandez, le prénom du producteur, est à l’origine de plusieurs tubes, comme « Te Boté » interprété par Bad Bunny, Nicky Jam et Ozuna. La chanson a dominé les Hot Latin Songs de Billboard pendant 14 semaines après sa sortie en 2018.

Sous son propre label, Flow a signé avec divers artistes, dont Nio García, Casper Magico, D.OZi et Xound. Tout au long de sa carrière, il a également produit des chansons pour des artistes latins tels que Manuel Turizo, Don Omar, Natti Natasha, J Balvin, Myke Towers et Anuel AA.

Des artistes expriment leur tristesse après la mort de Flow La Movie

Suite à la triste nouvelle du décès de Flow La Movie, de nombreux artistes ont fait part de leurs sentiments. « Avec une immense tristesse et douleur, la communauté artistique dominicaine et mondiale perd un grand producteur », a tweeté Ricardo Montaner.

« Malheureusement votre perte et celle de votre famille. Merci pour l’opportunité de collaborer. Vole haut, à plus tard », a écrit Don Omar dans ses réseaux.

“José Ángel Merci pour votre haute vibration toujours. Repose en paix », a posté JBalvin sur son Instagram.