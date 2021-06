Flowers In The Dirt : Comment Paul McCartney a déniché un classique

L’écart de trois ans entre la sortie de Flowers In The Dirt, en 1989, et son prédécesseur, Press To Play en 1986, était, à ce moment-là, de Paul Mccartneycarrière de , son plus long silence à ce jour. Il y avait eu CHOBA B CCCP, en 1988, mais c’était une collection de couvertures qui n’a vu le jour qu’en Union soviétique. À la fin des années 80, le monde était prêt pour un nouvel album studio proprement dit du légendaire ex-Beatles.

Sur le papier, Press To Play avait tout pour plaire : supervisé par le producteur très demandé Hugh Padgham (La police, La Ligue humaine), il comportait des contributions de Pete Townshend, Phil Collins, et 10cc‘s Eric Stewart, et était un disque pop contemporain et net. Pourtant, malgré la déclaration de Rolling Stone selon laquelle il s’agissait de « l’un des LP les plus solides de la carrière post-Beatles de McCartney » et d’une place au 8e rang au Royaume-Uni, l’album a calé au 30e rang aux États-Unis.

Peut-être en réponse, McCartney a pris son temps pour créer et peaufiner les chansons de Flowers In The Dirt, sorti le 5 juin 1989. Les sessions se sont finalement étendues de l’automne 1987 à février 89, période au cours de laquelle McCartney a fait équipe avec des des producteurs de profils tels que Trevor Horn (Frankie va à Hollywood) et Maison bondée directeur Mitchell Froom, en plus de forger une alliance de composition avec Elvis Costello, qui travaillait également sur son propre album britannique Top 10, Spike, acclamé par la critique.

L’axe très productif McCartney-Costello a finalement engendré plusieurs des airs les plus résonnants de Flowers In The Dirt. Après le LP, l’impétueux Rubber Soul-esque “My Brave Face” a fait irruption dans le Top 30 des deux côtés de l’Atlantique, tandis que le passionné “You Want Her Too” a offert à Costello l’opportunité d’un acide, John Lennon-esque camée et “That Day Is Done” ont inspiré une voix consommée et gospel de McCartney.

Même sans la contribution de Costello, cependant, McCartney était à son meilleur sur des chiffres tels que le contagieux « Put It There », le robuste « Figure Of Eight » et le « This One », qui a dûment suivi. “My Brave Face” dans le Top 20 britannique. Le “We Got Married”, apparemment autobiographique, a quant à lui été rehaussé par un solo expressif de David Gilmour de Pink Floyd, tandis que plusieurs départs stylistiques audacieux ont été offerts avec l’aimable autorisation du brillant et funky “Rough Ride ”, la luxuriante “Distractions” assistée par des bois et la chanson de protestation à saveur de reggae et liée à la forêt tropicale “How Many People”.

La presse et le public ont convenu que Flowers In The Dirt était un retour à la forme frais et revigorant, le critique respecté du Los Angeles Times, Robert Hilburn, le déclarant même “le meilleur album solo de McCartney depuis plus d’une décennie”. Commercialement, l’album a fait des vagues considérables, devenant or aux États-Unis et platine au Royaume-Uni, où il a égalé le succès de McCartney II des années 1980 en dépassant le Top 40 britannique.

Soutenu par le personnel d’élite des sessions d’album, McCartney a annoncé sa première tournée mondiale depuis le trek mondial Wings Around The Word de 1975-1976. La tournée mondiale acclamée de Paul McCartney a débuté en septembre 89 et s’est déroulée jusqu’en juillet 1990, avec une setlist stellaire couvrant toute la carrière comprenant de nombreuses chansons des Beatles que McCartney n’avait pas interprétées en direct depuis que les Fab Four se sont retirés de la scène en août 1966, coupes de choix de son dernier triomphe.

