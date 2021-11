FlowGuard Plus lance la campagne #PlumberKaSaathi pour unir la communauté des plombiers en Inde

Grâce à cette application, les plombiers peuvent apprendre de nouveaux trucs et astuces de plomberie, améliorer leurs compétences en plomberie, gagner des récompenses, obtenir une certification, jouer à des jeux, etc.

FlowGuard Plus CPVC a lancé sa campagne #PlumberKaSaathi dans le but de se connecter avec des plombiers à travers l’Inde. L’élément central de cette campagne est une application et une communauté exclusives récemment lancées, spécialement conçues pour les plombiers. L’application se présente comme une plate-forme ciblée pour les plombiers qui leur permet de développer leur entreprise grâce à des composants techniques et non techniques. « Nous avons formé plus de 100 000 plombiers en Inde au cours des deux dernières décennies. Nous avons compris la nécessité pour les plombiers de se perfectionner, ce qui à son tour améliorera leur vie. Nous lançons l’application FlowGuard Plus pour soutenir leur croissance », a déclaré Binay Agrawal, directeur commercial Asie du Sud, Temprite Engineered Polymers – Lubrizol.

Grâce à cette application, les plombiers peuvent apprendre de nouveaux trucs et astuces de plomberie, améliorer leurs compétences en plomberie, gagner des récompenses, obtenir une certification, jouer à des jeux, etc. L’application comprend des fonctionnalités telles que Gyaan Kendra, pour le perfectionnement et la certification, FlowGuard Plus Adda, pour la mise en réseau et les jeux, et My Training, pour les sessions de formation. De plus, dans le but d’une communication personnalisée pour un seul public, FlowGuard Plus a mis en place une page de communauté Facebook pour que les plombiers comprennent la marque et communiquent entre eux.

La marque a également lancé un chatbot WhatsApp, dans le cadre de la campagne #PlumberKaSaathi, pour aider le voyage du plombier en Inde. Grâce à cette plate-forme de communication, FlowGuard Plus a créé un plan d’engagement transparent qui établira une connexion directe avec les plombiers, où ils pourront se connecter avec la marque pour une communication et un engagement de routine.

Il est extrêmement encourageant de voir un client réfléchir à une approche multipoints pour responsabiliser une seule communauté, a déclaré Dinesh Swamy, directeur de la création, BC Web Wise. « C’est passionnant de tirer parti des plateformes numériques pour atteindre et responsabiliser les personnes qui travaillent vraiment dur et qui ont besoin d’un soutien pour développer leur entreprise », a-t-il ajouté.

En tant que secteur non organisé, les plombiers indiens n’ont pas l’avantage d’initiatives de perfectionnement obligatoires et de choix d’engagement. Avec le soutien de BC Web Wise, FlowGuard Plus prend des mesures pour identifier ces opportunités afin de permettre et de responsabiliser les plombiers grâce à la campagne #PlumberKaSaathi.

