Floyd choisit Pacquiao et oublie Augustus, Castillo, Cotto, Maidana et bien d’autres

Il y a quelques jours, Floyd Mayweather a fait une déclaration à un podcast de boxe bien connu, où, en plus de soutenir son auto-proclamation de “ Le meilleur pour toujours ”, marquant que “ nul autre n’a battu autant de champions du monde que lui en cinquante combats et personne n’a réussi à lever 650 millions de dollars en seulement deux combats », a-t-il incroyablement décrit Manny Pacquiao comme le meilleur rival qu’il ait affronté.

Comme nous le verrons dans cette vidéo, ce qui sonne comme un vrai non-sens, pourrait aussi être un geste intelligent de Floyd vers ce qui pourrait se résumer à une autre folie millionnaire qui, comme la boxe est administrée aujourd’hui, il est possible que cela se produise: “ un revanche entre Floyd et Manny avec un titre WBA impliqué, “c’est-à-dire que même Mayweather pourrait revenir à la compétition professionnelle. Comme pour revenir à la table en criant qu’il continue et qu’il restera le meilleur pour toujours.

Seule une absurdité de cette ampleur pourrait justifier qu’en se souvenant de son meilleur rival, il ait oublié le “ journalier ” d’Emanuel Augustus, ou les deux combats avec José Luis Castillo et même la décision partagée contre Oscar de la Hoya et le combattant contre Miguel Ángel Cotto . Il est clair que Floyd Mayweather ne fait jamais de “ couture sans fil ” et cette vidéo tente de le prouver.