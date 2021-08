Floyd Mayweather a accusé Jake Paul d’avoir “menti” sur les chiffres du PPV tandis que Conor McGregor l’a qualifié de “petit enfant confus” alors que YouTuber devenu boxeur a attiré les réponses des plus grands noms des sports de combat

in

Jake Paul a fait ses débuts en boxe professionnelle il y a moins de deux ans, mais s’est rapidement propulsé dans la conscience dominante.

L’ancienne star de Vine et Disney qui est devenue une nouvelle célébrité sur Internet sur YouTube connaissait déjà le plan pour attirer l’attention des gens et l’a efficacement appliqué dans le monde des sports de combat.

Ed Mulholland/Salle de match

Jake Paul est 3-0 (3 KO)

À la fin de sa première année en tant que pro, Jake a lancé une campagne pour appeler Conor McGregor.

Tout d’abord, Paul a appelé McGregor après avoir KOd Nate Robinson lors de son deuxième combat professionnel en novembre dernier.

Il a ensuite monté une vidéo d’appel controversée dans laquelle il a insulté la fiancée de McGregor, Dee Devlin.

Lorsque cela n’a suscité aucune réponse, il a filmé un suivi dans lequel il se moquait du partenaire d’entraînement de l’Irlandais, Dylan Moran.

Il a ensuite loué un avion pour arborer une bannière au-dessus de Miami Beach qui disait simplement: “Conor McGregor a peur de Jake Paul.”

La campagne de Jake a finalement attiré une réponse de McGregor

Après trois mois de pêche à la traîne, il a obtenu sa réponse.

Interrogé en général sur les YouTubers qui l’appelaient, McGregor a déclaré à BT Sport: “Vous savez, c’est ce que c’est.

« Nous verrons ce qui se passe, il me semble être un petit enfant confus, pour être honnête.

“Il est prêt à entrer là-dedans, je ne sais pas ce qui va se passer, ce n’est pas sur le radar à la minute avec le jeune garçon.”

.

Jake s’est bagarré avec Mayweather lors de la conférence de presse avant son exposition avec Logan

Quelques mois plus tard, Jake a ajouté Floyd Mayweather à sa liste de cibles.

Avec son frère Logan Paul se préparant à un combat d’exposition avec Mayweather, une conférence de presse était prévue pour promouvoir l’événement.

Jake a mis au point un plan pour arracher le chapeau de la légende, ce qui a déclenché une bagarre et fait les gros titres du monde entier.

Cela s’est produit quelques semaines seulement après la victoire à élimination directe de Jake contre Ben Askren, qui, selon lui, a vendu 1,5 million d’achats PPV et généré 75 millions de dollars.

Floyd a même poursuivi la querelle en réponse à ces affirmations.

Floyd n’avait pas les réclamations PPV de Jake

Mayweather a déclaré à Yahoo Sports : « Je ne sais pas à qui appartient Triller, mais félicitations à celui qui possède Triller et à tout ce que vous faites.

«Je suis Mayweather Promotions et je suis PBC jusqu’au jour de ma mort, donc je ne m’inquiète pour personne d’autre, nous sommes les meilleurs.

« Maintenant, Triller – si vous voulez promouvoir la boxe, vous devez être honnêtes.

«La dernière fois, ces gars écrivaient des chiffres, parlaient des chiffres que faisait Jake Paul, ce qui était des mensonges absolus – les chiffres PPV.

« Je ne peux pas mentir, mes affaires sont de notoriété publique, donc les gens peuvent voir tout ce que je fais.

“Quand ces gars parlent des chiffres qu’ils font, ils mentent.”

En peu de temps, Jake a déjà irrité les plus grands noms de la boxe et du MMA, et ne montre aucun signe de ralentissement avec son quatrième combat pro avec Tyron Woodley prévu pour ce dimanche.