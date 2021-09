Floyd Mayweather a battu Canelo, Oscar De La Hoya et Manny Pacquiao dans des combats glamour lucratifs pour prendre sa retraite avec un record de 50-0, mais le boxeur compagnon Emanuel Augustus surnommé « The Drunken Master » lui a donné son combat le plus difficile

in

Floyd Mayweather a combattu et battu un who’s who de la boxe et a pris sa retraite avec des millions de dollars en banque et un record de 50-0.

Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Canelo Alvarez, Manny Pacquiao et une foule d’autres champions du monde n’ont pas réussi à le battre, mais aucun d’entre eux n’a gagné son respect comme un compagnon surnommé « The Drunken Master » qui a ensanglanté le nez de Floyd, mais a finalement pris sa retraite avec une fiche de 38-34-6.

Même Canelo n’a pas pu battre Mayweather alors qu’il se frayait un chemin vers la grandeur

Cependant, c’est Auguste qui l’a fait transpirer le plus

“Je vais évaluer Emanuel Augustus en premier par rapport à tous les gars que j’ai affrontés”, a déclaré Mayweather en 2012 lorsqu’on lui a demandé de nommer son adversaire le plus coriace. À ce stade, « Money » était 42-0, un champion du monde multi-poids et le roi livre pour livre du sport.

« Il n’avait pas le meilleur bilan dans le sport de la boxe, il n’a jamais remporté de titre mondial. Mais il est venu se battre et, bien sûr, à ce moment-là, j’avais pris une longue mise à pied. »

Quand Mayweather cherche des excuses pour expliquer pourquoi un combattant a eu du succès contre lui, vous savez que le boxeur a bien fait. Ce qui est incroyable, c’est qu’Augustus a combattu Mayweather, en 2000, au sommet de ses pouvoirs physiques.

Le combat même après cette victoire durement gagnée, Mayweather a réalisé ce que la plupart des critiques considèrent toujours comme son affichage le plus parfait: lorsqu’il a marqué cinq renversements contre l’homme dangereux auparavant invaincu Diego Corrales en janvier 2001.

Cependant, lorsque Mayweather a combattu Augustus, il a dû faire face à un rival qui lui a envoyé des baisers à mi-parcours et s’est montré comme aucun autre ennemi n’aurait osé.

Né Emanuel Burton, Augustus était l’un de ces boxeurs où – comme un vrai Rocky Balboa – le disque ne vous dit pas toute l’histoire.

Plusieurs de ses défaites étaient des décisions controversées ou des vols purs et simples. Plusieurs autres étaient dus à ses combats à quelques jours d’avis ou à son refus de prendre le sport au sérieux ; faire le clown et jouer la comédie pendant les combats et gagner un culte après mais peu de faveurs des juges.

Augustus était un incontournable de la télévision américaine pendant des années, mais le regarder pourrait être une expérience surréaliste. Rien de plus que lorsqu’il a affronté «Pretty Boy» Floyd en 2000. Le combat a eu lieu sur l’une des émissions de courte durée KO Nation de HBO qui mélangeait hip-hop live et boxe (Triller mange ton cœur).

En entrant, Mayweather avait remporté six combats successifs pour le titre mondial de manière dominante. Augustus, quant à lui, avait perdu quatre de ses six derniers combats, y compris des défaites contre Teddy ‘Who?’ Reid et Allan « Pourquoi ? » Vester.

Sûr de dire que peu s’attendaient à autre chose qu’une vitrine pour les compétences grésillantes de Mayweather.

Le record d’Augustus – 38-34-6 – est légèrement différent de celui de Mayweather qui semblait néanmoins impressionné par lui lorsqu’ils se sont rencontrés

Mayweather a certainement remporté les premiers tours, mais Augustus, 26 ans, a riposté au quatrième, le rattrapant avec des coups de poing le long des cordes, avant de s’endommager le nez au cinquième et de remettre la foule sur pied.

Augustus était célèbre pour son style de combat saccadé et peu orthodoxe de « marionnette à cordes » : genoux relevés, épaules tombantes et séquences de coups de poing inhabituelles. Mais Mayweather était toujours en train d’encaisser des rondes et, au neuvième des 10 rondes prévues, le coin d’Augustus a décidé de retirer son combattant: une sage décision, même s’il n’a jamais perdu pied dans le concours.

“C’est un vrai guerrier, un vrai champion”, a déclaré Mayweather dans son interview après le combat. “Avant le combat, j’ai entendu dire qu’il s’était fait voler [by bad decisions] souvent – ​​et je crois que c’est vrai.

Même dans son propre coin, Floyd pouvait être entendu prodiguer des éloges à Augustus immédiatement après l’arrêt du concours. “Bon combat – c’est un enfoiré coriace”, a déclaré Mayweather, tout en secouant sa main droite blessée. “Je devais creuser profondément.”

Combattre Mayweather s’est avéré être une grosse affaire comme Conor McGregor l’a découvert en 2017

Il est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps et a pris sa retraite avec un bilan parfait de 50-0 – et des millions de dollars en banque

Mayweather allait remporter 26 autres combats professionnels sur 26 après avoir vaincu Augustus. Mais la sortie impressionnante n’a pas fait grand-chose pour la carrière de son adversaire.

Augustus continuerait à gagner et à perdre dans une mesure presque égale, y compris une célèbre guerre de 10 rounds contre “l’irlandais” Micky Ward en 2001 (Ward prétendra plus tard qu’Augustus était, aux côtés d’Arturo Gatti, l’un des hommes les plus durs qu’il ait affrontés).

Augustus s’est battu pour la dernière fois en 2011 et a en quelque sorte survécu à une balle dans la tête en 2014, victime d’une fusillade au hasard. L’homme de 46 ans a souffert de problèmes de santé depuis, mais a partagé ses souvenirs du combat de Mayweather avec le magazine Boxing News.

Quand il est évoqué que Mayweather le considère souvent comme son adversaire le plus coriace, Augustus est resté modeste. “Mais il a quand même gagné”, répond l’ex-combattant. « C’est comme une fourmi qui dit à un oiseau : « Mon garçon, vous êtes mauvais », mais il est déjà dans la gueule de l’oiseau et descend dans l’estomac. »

À vrai dire, Mayweather est probablement gentil de nommer Augustus comme son combat le plus difficile, plutôt que ce qu’il était vraiment: simplement un combat plus difficile que prévu.

Jose Luis Castillo a été le plus proche de battre Mayweather lors de leur premier combat en 2002, tandis que De La Hoya ou Miguel Cotto ont probablement remporté plus de rounds contre Mayweather qu’Augustus.

À ce jour, beaucoup pensent que Castillo a été volé lors de son premier combat contre Mayweather

De La Hoya a poussé Mayweather à proximité en 2007

Mais Mayweather fait la fine bouche lorsqu’il fait des compliments à ses adversaires. Notoirement à la peau mince, il pouvait ricaner et déchirer cruellement des rivaux qu’il n’aimait pas. Mais il pouvait aussi traiter avec dignité des opposants qu’il respectait, comme Genaro Hernendez – que Mayweather a battu pour son premier titre mondial et dont il paierait plus tard les frais funéraires après la mort d’Hernendez d’un cancer en 2011.

L’inclusion d’Augustus par Mayweather sur les listes de ses adversaires les plus coriaces est en fait un acte de générosité et de reconnaissance. Peut-être qu’au fond de lui, l’homme qui a magistralement géré sa propre carrière avait de la sympathie pour un boxeur de l’autre côté de la médaille : celui qui avait beaucoup de talent mais aucune direction en termes de tracé d’un cheminement de carrière sérieux.

“The Drunken Master” ne s’est jamais battu pour un titre mondial mais, en affrontant un pic Mayweather et en gagnant son respect, Emanuel Augustus a sans doute réalisé quelque chose de beaucoup plus rare.