Floyd Mayweather a fait pleurer le kickboxer Tenshin Nasukawa, 20 ans, avec un KO au premier tour dans un combat d’exhibition après s’être présenté avec des heures de retard pour un combat de 9 millions de dollars pour le réveillon du Nouvel An au Japon

Il y a près de trois ans, Floyd Mayweather s’est présenté à une sorte unique de fête du Nouvel An.

L’icône de la boxe 50-0, a célébré l’occasion en dansant sur la toile sur laquelle il venait de déposer Tenshin Nasukawa à trois reprises avant que le coin des jeunes ne saute pour mettre un terme à ce concours ridicule, mais extrêmement lucratif.

« Money » a dansé sur le ring après avoir gagné par KO au premier tour

Mayweather s’était envolé pour Tokyo après s’être vu offrir 9 millions de dollars par la promotion japonaise de MMA RIZIN pour une exposition en trois rounds contre le kickboxer de 20 ans.

Leur idée était de faire en sorte que la perspective invaincue développe massivement son profil mondial en partageant la bague avec l’un des visages les plus reconnaissables de la planète.

Ça ne s’est pas tout à fait passé comme prévu.

Mayweather n’avait pas besoin de prendre le combat au sérieux

L’annonce est venue complètement à l’improviste un lundi matin de novembre, le reste du monde de la boxe étant stupéfait alors qu’il se réveillait avec la nouvelle.

Les détails sont apparus lentement lorsqu’il est apparu que Mayweather, dont le combat précédent contre Conor McGregor avait été disputé à 154 livres, ferait face à un poids plume à Nasukawa qui avait concouru pour la dernière fois à 128 livres.

Cependant, deux jours plus tard, il y avait un problème.

Après être rentré chez lui après la conférence de presse d’annonce au Japon, Mayweather a publié une publication sur Instagram déclarant que le concours était annulé.

Mayweather a dominé Tenshin en trois petites minutes

Il a affirmé avoir été complètement pris au dépourvu par les organisateurs qui ont accepté une exposition discrète, mais ont ensuite annoncé un événement massif dans une arène remplie de milliers de personnes.

RIZIN a répondu par une déclaration de leur part, disant qu’ils essayaient de sauver le combat avec d’autres pourparlers et, dans une tournure surprise, ils ont réussi à le faire.

Avec leur star de retour à bord, l’événement a été officiellement reconfirmé avec des règles de boxe entièrement annoncées et une bande-annonce bizarre publiée.

Le vétéran américain Kenny Bayless, qui avait arbitré plusieurs combats de Mayweather, a même été amené à officier.

L’Américain, qui s’est maintenu dans une condition décente, a décidé qu’aucun camp d’entraînement spécial n’était nécessaire pour ce combat.

Il n’a même pas pris l’événement assez au sérieux pour arriver au Japon à l’avance et s’acclimater au fuseau horaire local.

Heureusement, il avait une solution pour cela – il a fait en sorte que l’événement se produise à l’heure de Mayweather.

Le jour du combat est arrivé et il y a eu des inquiétudes pendant l’undercard alors que des rapports ont commencé à émerger indiquant que Mayweather n’était pas encore arrivé.

La foule à la Saitama Super Arena a attendu des heures

Au fur et à mesure que les combats précédents se poursuivaient et que l’événement principal se rapprochait, cette inquiétude est devenue de plus en plus sérieuse jusqu’à ce que finalement, deux heures plus tard, Mayweather arrive.

L’homme de 41 ans a ensuite organisé une diffusion en direct sur Instagram impromptue de lui-même en train de se mettre les mains dans sa loge, tandis que 37 000 personnes à guichets fermés attendaient toutes à leur place.

« Je ne suis qu’un vieil homme, je ne suis pas en forme, mon corps n’est pas en forme, je suis juste un vieil homme qui essaie de s’en sortir », a déclaré Mayweather à ses partisans.

Il a semblé traiter tout l’événement comme une blague, juste parce qu’il le pouvait.

Floyd Mayweather avant le combat contre Tenshin Nasukawa

Finalement, Floyd était prêt à partir et Nasukawa est entré dans la Saitama Super Arena pour un accueil de héros.

La foule japonaise a acclamé avec véhémence l’homme qu’ils espéraient avec optimisme être sur le point de devenir une nouvelle icône nationale.

Mayweather a été frappé par son fils Koraun, le couple dansant impétueux jusqu’au ring.

Les deux combattants ont curieusement reçu un bouquet de fleurs au cours d’une longue séquence d’introductions avant que, enfin, heureusement, la première cloche sonne.

Mayweather s’est moqué de son adversaire sur le ring

L’Américain a commencé par jouer avec son adversaire, en lui lançant des coups de poing qui n’étaient même pas des jabs.

Il a pris une fausse position, a agité son bras gauche et a fait des bruits comiques raillant Nasukawa.

Le héros de la ville natale était clairement démesuré, mais est resté sérieux et a commencé à donner des coups de poing en direction de Mayweather.

Mayweather a paré ces efforts, a souri et a commencé à rire de son adversaire avant de changer rapidement de vitesse.

Nasukawa a été terrassé dès que Mayweather s’est connecté

Dans les deux minutes suivantes, il a terrassé Nasukawa à trois reprises et a mis fin au combat.

Le premier renversement est venu via un crochet gauche vers le temple qui a apparemment brouillé les sens de Nasukawa et l’a envoyé s’étaler au sol.

Il s’est remis sur pied et s’est battu, essayant en vain d’avoir un impact sur Mayweather.

Le joueur de 20 ans a rapidement été réprimandé en raison d’un féroce uppercut droit.

Aux abords du ring, ceux qui avaient investi 9 millions de dollars dans le sac à main de la légende dans le but de l’utiliser pour construire le profil de Nasukawa ont commencé à se rendre compte qu’ils avaient fait une grosse erreur.

Nasukawa s’est retrouvé sur la toile trois fois de suite

À son crédit, le jeune abasourdi est réapparu, mais n’était naturellement pas à la hauteur de la vitesse, du timing et de la précision de Mayweather.

Nasukawa a frappé la toile pour la troisième fois – à partir d’un autre crochet gauche – et a ensuite été retiré par son coin.

Vous pouviez entendre une mouche voler dans l’arène alors que 37 000 fans stupéfaits, qui avaient attendu plusieurs heures supplémentaires le soir du Nouvel An pour ce combat, ont vu leur espoir national démoli en trois minutes brutales.

Nasukawa a été vu en train de pleurer devant la caméra et Mayweather a commencé sa danse de la victoire.

L’humiliation était totale.

« C’était une question de divertissement, nous nous sommes amusés », a déclaré Mayweather dans son interview d’après-combat.

« Cela ne figure pas sur mon dossier, cela ne figure pas sur le dossier de Tenshin, Tenshin est toujours invaincu, je suis toujours invaincu, je suis toujours à la retraite.

« Je l’ai fait juste pour divertir les fans au Japon. Ils voulaient que cela se produise ici au Japon, alors j’ai dit : « Pourquoi pas ? »

Nasukawa a pleuré sur le ring

Mayweather a touché un salaire de 9 millions de dollars pour trois minutes de travail

Bien que le combat contre Mayweather ne se soit pas déroulé comme prévu pour sa réputation, le profil public de Nasukawa a augmenté de manière significative malgré tout.

Il est depuis revenu au kickboxing et a remporté tous ses concours, reconstruisant sa carrière en 2019 et 2020.

Quant à Mayweather, il a continué sur la voie des expositions et plus tôt cette année, est monté sur le ring pour combattre Logan Paul, mais sa carrière de combattant légitime est terminée et à juste titre.

Il n’a plus rien à prouver.