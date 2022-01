Floyd Mayweather a fait pleurer le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa lors de son exposition, mais Muhammad Ali a failli perdre sa jambe lorsqu’il a affronté un lutteur professionnel Antonio Inoki dans leur match croisé

En 1976, Muhammad Ali était l’un des hommes les plus célèbres de la planète et très probablement au sommet de ses pouvoirs.

Sur le ring, il avait remporté le Rumble in the Jungle contre Joe Frazier l’année précédente et en 1974, avait battu George Foreman dans le Thriller à Manille.

Ali bat Joe Frazier en 1974

En juin 1976, Ali avait défendu trois fois ses titres WBA, WBC et The Ring des poids lourds et se dirigeait vers une confrontation avec Ken Norton.

Cependant, avant de pouvoir se lancer dans cette affaire, il avait une démangeaison qu’il voulait gratter dans la lutte professionnelle.

Ali, un fan de longue date de lutte professionnelle, a accepté d’affronter le lutteur professionnel japonais Antonio Inoki dans un combat d’exhibition, le combat ayant lieu à Tokyo.

Inoki est l’un des plus grands lutteurs professionnels de tous les temps. Il a fondé la NJPW en 1972, qui reste aujourd’hui le leader de la lutte professionnelle japonaise et bien qu’il n’ait jamais participé à la WWE, il fait partie de leur Hall of Fame pour sa contribution à l’entreprise.

Antonio Inoki est une légende dans le monde de la lutte

Véritable légende dans son pays natal, Inoki avait 33 ans en 1976 et, comme Ali, était dans la fleur de l’âge.

Après avoir été formé par Karl Gotch, il avait un pedigree MMA et il avait bien l’intention de montrer à Ali ce qu’il savait.

À son arrivée au Japon, Ali ignorait complètement qu’Inoki se préparait à un véritable combat. Le poids lourd légendaire avait supposé que cela ressemblerait à une exposition de lutte professionnelle où ils chorégraphieraient certaines séquences et le résultat serait prédéterminé.

Pensez à Rocky Balboa vs Thunderlips dans Rocky III et vous en aurez l’idée.

La compréhension d’Ali était qu’il assommerait « accidentellement » l’arbitre et pendant qu’il vérifiait l’officiel, Inoki lui donnerait un coup de pied à la tête et l’assommerait.

Muhammad Ali a déclaré qu’il croyait que son combat avec Antotnio Inoki surpasserait tous ses combats de boxe

L’arbitre se réveillait et le comptait, donnant ainsi à Inoki la victoire du héros dans son pays d’origine tandis qu’Ali est protégé contre la défaite, car il a gardé sa moralité en vérifiant l’arbitre et Inoki a dû tricher pour le battre – tout le monde gagne.

Mais quand Ali a atterri et a demandé quand avaient lieu les répétitions, il a vite appris qu’il allait se battre et le camp d’Ali a dû se démener pour accepter les règles et règlements du concours.

Une réunion a été organisée dans un hôtel voisin pour fixer les règles du combat, mais ils ont dû favoriser Ali. Inoki n’a pas été autorisé à lancer ou à plaquer Ali et il n’a pas non plus été autorisé à lancer des coups de pied en se tenant debout sur deux pieds. Il devait soit avoir un genou sur le tapis, soit être sur le dos. Le camp d’Ali ne voulait pas non plus que les règles soient rendues publiques.

Le combat qui a fini par se produire n’était pas ce à quoi on pouvait s’attendre. Ces deux hommes n’ont pas fait de show ; Inoki était uniquement intéressé à battre Ali et, par conséquent, il a passé la majorité du combat sur le dos, un endroit où il pouvait donner un coup de pied à Ali et ne pas manger de coups de poing.

Ali n’était pas préparé à l’assaut qu’Inoki a donné à ses jambes

Ali était visiblement contrarié par la tactique d’Inoki et lui a crié de se lever. Inoki a continué à couper les jambes d’Ali et l’a abattu au cinquième tour. Au sixième, la jambe de la légende de la boxe était un sacré bordel.

Le combat a attiré des huées massives au fur et à mesure qu’il se poursuivait. Pour résumer, Ali a lancé six coups de poing en combat.

Le résultat final a été un match nul, essentiellement pour que les deux hommes puissent sauver la face. Il n’y avait pas de larmes d’Inoki comme lorsque Floyd Mayweather – le meilleur boxeur de sa génération – s’est rendu à Tokyo pour combattre le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa.

Selon son promoteur Bob Arum, ce qu’Ali pensait être une affaire joviale et lucrative lui a presque fait perdre une jambe grâce à deux caillots de sang.

« Très bien, d’accord. C’était terrible, c’était embarrassant. Mais Ali saigne des jambes. Il a une infection aux jambes; doit presque subir une amputation. Non seulement le [Ken] Le combat de Norton n’aurait pas eu lieu, mais Ali aurait pu être infirme pour le reste de sa vie.

Ali n’aurait pas dû combattre Larry Holmes si tard dans sa carrière

Ali a combattu Norton trois mois plus tard en septembre et a gagné. Il défendrait son titre avec succès deux fois de plus avant de perdre contre Leon Spinks en 1978. Il vengerait cette perte et récupérerait ses ceintures cinq mois plus tard, menant à sa retraite.

Cela n’a pas duré longtemps et il s’est battu deux fois de plus avant de finalement prendre sa retraite en 1981 en tant que seul triple champion du monde des poids lourds en ligne. Sa carrière s’est terminée par des défaites contre Larry Holmes et Trevor Berbick.

Quatre ans plus tard, Ali est apparu au tout premier WrestleMania en tant qu’arbitre dans l’événement principal entre Hulk Hogan et Mr T. contre Paul Orndorff et Roddy Piper.