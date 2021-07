Floyd Mayweather a pleuré de manière incontrôlable et a quitté l’entretien après la défaite aux Jeux olympiques de 1996 – le dernier homme à l’avoir battu vit maintenant avec 435 $ par mois en Bulgarie

Le record professionnel sans tache de Floyd Mayweather et son compte bancaire gonflé doivent avoir semblé à des millions de kilomètres lorsqu’il a subi sa défaite aux Jeux olympiques de 1996.

Avant même de devenir « Pretty Boy » Floyd – son surnom avant le surnom de « Money » – le talentueux poids plume a reçu un coup cruel qui lui restera jusqu’à son tout dernier combat professionnel.

Mayweather semblait destiné à l’or olympique en 1996

Mayweather s’est vu refuser une médaille d’or olympique aux Jeux de 1996 à Atlanta lorsqu’un arbitre douteux lui a valu le bronze – quelque chose qu’il ne se contenterait jamais.

En tant que combattant impétueux, jeune et enthousiaste, on attendait de grandes choses de l’adolescent sur son sol car il avait la boxe dans le sang grâce à une lignée formidable chez son oncle et son père.

Bien sûr, il pouvait aussi se battre et engranger des victoires au fur et à mesure qu’il entrait dans le jeu professionnel, mais il a quitté les rangs amateurs avec un goût amer dans la bouche lorsqu’il a affronté le Bulgare Serafim Todorov en demi-finale.

Record olympique de Mayweather en 1996

L’Américain a eu le cœur brisé et avec une médaille de bronze après quelques arbitrages douteux

– A battu Bakhtiyar Tileganov (Kazakhstan) par TKO

– A battu Artur Gevorgyan (Arménie) aux points (16–3)

– A battu Lorenzo Aragon (Cuba) aux points (12–11)

– Défaite contre Serafim Todorov (Bulgarie) aux points (9-10)

Le combat en lui-même était décousue, Mayweather étant clairement le vainqueur après avoir évité les tirs et avoir atterri beaucoup de ses propres – satisfaisant aux critères de notation olympique.

Étonnamment, les trois juges l’ont marqué 10-9 en faveur du Bulgare, au grand dam de l’équipe américaine.

Remarquablement, l’arbitre a levé la main de Mayweather à la fin du combat, supposant que c’était son nom sur le point d’être appelé par l’annonceur.

Au lieu de cela, le poing de Todorov a finalement été levé et il a remporté l’argent olympique, tandis que Mayweather s’est retrouvé avec le bronze.

En 1996, aux Jeux olympiques d’Atlanta, Floyd Mayweather a perdu son combat amateur de poids plume contre Serafiv Todorov de Bulgarie. Il devient pro immédiatement, et le reste appartient à l’histoire. À 50-0, il est sans aucun doute le meilleur à le faire. #TheMorningNugget pic.twitter.com/AdbsQrvEXw – Alex Busingye (@Doc_Alex_B) 14 juillet 2021

Lors d’une interview après le combat, Mayweather ensanglanté n’a pas trouvé les mots pour se calmer et est parti les larmes aux yeux.

Au départ, il avait été impétueux et arrogant, disant à la foule : « Vous savez tous qui est le vrai champion du monde.

L’un des juges américains aux Jeux a démissionné immédiatement après la décision, notant qu’il “refusait de faire partie d’une organisation qui continue à arbitrer de cette manière”.

En 2015, le New York Post a publié un article détaillé sur Todorov et l’a trouvé vivant dans un modeste appartement au premier étage en Bulgarie avec sa femme, son fils et sa belle-fille. magasin et dans une fabrique de saucisses. Il gagne maintenant 435 $ par mois grâce à sa pension.

Promotions Sean Michael Ham/Mayweather

Mayweather représente maintenant une foule de boxeurs de classe mondiale, dont Gervonta Davis

“Je ne lui souhaite que le meilleur”, a déclaré Mayweather à World Boxing News.

«Je ne sais pas pourquoi il n’est pas devenu entraîneur de boxe car à l’époque où nous nous battions, il était déjà beaucoup plus âgé que moi.

«Je me battais au stade élite à 16 ans. Je voulais devenir pro à 14 ans, mais cela ne s’est jamais produit. Cinq ans plus tard, je suis devenu pro à 19 ans. En un an, j’étais champion.

Maintenant âgé de 44 ans, Mayweather a depuis pris sa retraite et est considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps et la légende du 50-0 promeut désormais des combattants, dont la très appréciée Gervonta Davis.