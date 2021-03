Floyd Mayweather a réfléchi à son niveau de vie ostentatoire

Floyd Mayweather Il était sans aucun doute l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire du sport. L’Américain a concouru professionnellement entre 1996 et 2015, et a eu un retour d’un combat en 2017, contre Connor McGregor. Pendant toutes ces années, The Money est devenu le champion de 15 titres mondiaux, a été le meilleur de la planète dans cinq catégories différentes et a pris sa retraite sans connaître la défaite, maintenant un Record 50-0.

Mayweather a battu McGregor en 2017. Photo: REUTERS.

Mais ses compétences avec des gants ne sont pas la seule chose qui caractérise le joueur de 44 ans. Parce que tant de moments de gloire l’ont catapulté vers une fortune inhabituelle. On estime qu’au cours de sa carrière, il a gagné plus de 1 milliard de dollars. Et Floyd a toujours été connu pour montrer sa richesse et style de vie luxueux, c’est pourquoi il a été critiqué à plusieurs reprises.

Floyd Mayweather exhibant ses bijoux et ses montres. Photo: @floydmayweather

Dans une interview avec Rob Moore, sur le podcast The Disruptive, The Money s’est ouvert et a réfléchi à son ostentation. « Le fait que je parle d’argent ne fait pas de moi une mauvaise personne », a-t-il déclaré. Et il a argumenté parce qu’il se donne tant de luxe. «J’aime avoir les bonnes choses de la vie. ETL’argent ne me fait pas, je gagne de l’argent « lâcha-t-il.

Mayweather a déclaré que sa capacité financière lui a permis de profiter davantage, et il est reconnaissant: « L’argent nous a mis en mesure d’avoir les meilleures choses de la vie, alors nous pouvons voyager et nous amuser, vivre la vie et vivre différentes choses. Lorsque vous pouvez gagner beaucoup d’argent, vous pouvez faire ces choses », a expliqué The Money, qui a avoué plus tard qu’il choisirait l’argent plutôt que les titres sportifs.

Mayweather a donné une Rolex à son petit-fils.

Floyd est récemment devenu grand-père. Et son premier cadeau à son petit-fils, qui a maintenant 2 mois, était une Rolex d’une valeur de 45 000 $. «J’aime nourrir ma famille et Nous ne pouvons pas nourrir notre famille simplement en disant: « Je t’aime » « dit l’ancien boxeur. Il a également commenté que, bien qu’il n’ait jamais été vaincu en tant que professionnel, il a perdu dans la vie: « Perdre mon oncle Roger était une défaite, perdre ma grand-mère était une défaite, perdre la mère de mes enfants était une défaite, perdre mon meilleur ami. était une défaite. J’ai été vaincu de cette façon « songea-t-il.

