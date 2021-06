Floyd Mayweather a regardé un canon de fusil de chasse dans son enfance, mais a échappé au crime, à la pauvreté et à la drogue pour devenir le premier milliardaire de la boxe

Alors que Floyd Mayweather s’en prenait à Conor McGregor fatigué dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, la plus grande star de la boxe pouvait sentir son opportunité.

D’une certaine manière, un combat avait été sanctionné entre le plus grand boxeur du monde et un champion de l’UFC qui n’avait même jamais mis les pieds sur un ring professionnellement.

Mayweather reste l’un des plus grands noms de la boxe, malgré sa retraite en 2017

Pourtant, « Money » avait à nouveau été à la hauteur de son surnom et a continué à battre son adversaire épuisé avec la main droite jusqu’à ce que l’arbitre Robert Byrd arrête le combat et que Mayweather se rapproche de son salaire à neuf chiffres.

L’ancien champion du monde des cinq poids a quitté le sport et Sin City avec un record de 50-0 et une fortune estimée à 275 millions de dollars (197,3 millions de livres sterling) après sa victoire sur « The Notorious » en 2017 pour prendre sa retraite une fois de plus en tant que plus gros tirage de la boxe.

Mayweather pourrait être sur le point de faire la même chose ce week-end en affrontant YouTuber Logan Paul (0-1) dans un match d’exhibition qui pourrait lui rapporter “100 millions de dollars ou plus”.

Ayant gagné plus d’un milliard de dollars au cours de sa carrière, il est important de se rappeler où le voyage de Mayweather a commencé, à quelque 1 600 miles de Vegas dans le ghetto de Grand Rapids, Michigan.

Après tout, peu de gens se souviennent que le monde a été presque privé d’avoir vu l’un des plus grands boxeurs de tous les temps en raison d’une altercation qui l’a laissé regarder le canon d’une arme à feu.

Mayweather a gagné plus d’un milliard de dollars dans sa carrière et a empoché 275 millions de dollars seul contre McGregor

Le futur champion du monde n’avait qu’un an lorsqu’il a été utilisé comme bouclier humain entre son père et son oncle maternel appelé « Babouin ». Floyd Senior a eu une altercation avec l’homme une semaine auparavant et il est revenu avec un fusil de chasse.

Mais le plan a fonctionné pour Sr car l’agresseur a détourné l’arme de l’enfant devant lui et lui a plutôt tiré dans la jambe. Cela créerait une querelle familiale qui durerait des décennies et modifierait irrévocablement la carrière de Mayweather Sr en tant que professionnel lui-même.

Mais son fils a atteint son deuxième anniversaire et n’a jamais regardé en arrière.

Son père et homonyme était autrefois un poids welter prometteur qui a même combattu le grand Sugar Ray Leonard en 1978, tandis que les oncles Jeff et Roger étaient également des généraux de ring expérimentés.

Roger Mayweather (L) était un champion des deux poids avant d’aider à former son neveu

Mais c’était ce dernier qui avait le talent le plus naturel ; Roger Mayweather était un champion du monde des deux poids et s’est mérité le surnom d’« assassin mexicain » en raison de la propension du coup de poing à éliminer les adversaires du sud de la frontière.

Au moment où Mayweather a fait ses débuts professionnels en 1996, il était le quatrième membre de sa famille à traverser les cordes et ses trois prédécesseurs joueraient un rôle dans l’évolution de sa carrière.

En fait, son père a affirmé qu’il avait même entraîné le jeune «dans le berceau» lorsqu’il était bébé et qu’il «lança des jabs» avant qu’il ne puisse marcher. Bien que légalement né Floyd Joy Sinclair, le jeune a légalement changé son nom en Mayweather à l’âge de 11 ans – le même âge qu’il ferait des courses de 11 milles au Grand Rapids Gym.

Sa mère, Deborah Sinclair, était aux prises avec une dépendance au crack et la vie n’était pas facile dans un quartier aussi défavorisé. “J’avais un père qui était un arnaqueur et une mère qui se droguait”, a déclaré Mayweather à The Independent. “J’étais l’homme de la maison à partir de 16 ans. C’est comme ça que c’était.”

L’homme de 44 ans a travaillé dur pour être en mesure d’organiser de somptueuses fêtes d’anniversaire, comme son récent 44e à Miami

Floyd Mayweather Sr a purgé une peine de prison et a raté la victoire de son fils aux Jeux olympiques et ses débuts professionnels

Cependant, le « bousculade » de Floyd Sr le rattraperait alors qu’il était condamné à cinq ans et demi de prison pour trafic de drogue en 1992 et que son fils remportait le bronze olympique aux jeux de 1996 à Atlanta ainsi que son professionnel. début.

Mais le dévouement et les sacrifices qu’il a faits pour son fils en valaient tous la peine, même s’ils n’étaient pas appréciés.

“Je ne me souviens pas qu’il m’emmenât n’importe où ou faisait tout ce qu’un père ferait avec un fils, aller au parc ou au cinéma ou acheter une glace”, a déclaré plus tard Jnr.

« Je recevais des coups de fouet tout le temps… mon père me battait pour tout ce que je faisais, même si je n’avais rien fait. J’avais l’habitude de prier pour le jour où je pourrais devenir adulte et m’en éloigner. J’en ai marre d’être battu.

Devenir un champion du monde des cinq poids et reconnu comme l’un des meilleurs de tous les temps est le résultat d’avoir la volonté de réaliser quelque chose pour lui-même et sa famille

“Toutes les choses que vous voyez Little Floyd Mayweather faire, Big Floyd les a fait mieux”, a déclaré le parrain de Floyd, Vonzell Johnson, dans ” Money “.

« La pomme ne tombe pas loin de l’arbre. Floyd (Snr) était arrogant. Il était très arrogant, c’était un sacré combattant, un sacré poids welter mais il était très arrogant, comme son fils.

Pendant l’incarcération de son père, Floyd s’est rapproché de sa mère alors qu’ils quittaient le Michigan pour le Nouveau-Brunswick, New Jersey.

“Quand j’avais environ huit sur neuf… nous étions sept au fond d’une chambre et parfois nous n’avions pas d’électricité”, a déclaré Jnr. «Pas de chaleur, pas d’eau, rien du tout. Rien. Je me suis essentiellement élevé.

Le Mayweather Boxing Club dans le Nevada est devenu la base de Floyd lorsqu’il est devenu « Money »

“Quand les gens voient ce que j’ai maintenant, ils n’ont aucune idée d’où je viens et comment je n’ai rien eu en grandissant.”

En plus des voitures somptueuses, des bijoux et des maisons, Mayweather a une éthique de travail et un régime de formation qui sont toujours considérés comme «inhumains». Tel était son désespoir de quitter la pauvreté, sa rage et son sentiment d’injustice alimentaient ses régiments d’exercice insatiables.

Le partenaire d’entraînement Denis Douglas a révélé que Mayweather s’entraînerait tôt le matin pour se donner un avantage psychologique sur ses adversaires endormis – même après avoir fait la fête.

“Tout ce qu’il fait est différent, il fait son propre truc”, a-t-il déclaré au Sun.

Mayweather s’entraîne avec son oncle dans son gymnase avant son combat avec Canelo Alvarez en 2013

«Floyd allait au club, finissait à trois heures du matin, puis allait s’entraîner.

« C’était régulier. Cela semble fou au monde mais l’homme fait ce qu’il veut, mais il reste concentré. Il est juste à un tout autre niveau.

L’ancien champion du monde des deux poids Badou Jack a confirmé ces histoires et dit que le joueur de 44 ans reste une machine absolue.

« C’est un vrai bourreau de travail. Personne ne travaille plus que lui », a-t-il déclaré.

Mayweather fait la fête avec les Kardashian en 2011 – il éliminera Victor Ortiz plus tard cette année-là pour devenir champion WBC des poids welters

«Il fera des séances d’entraînement d’une durée d’heures, entrera dans les vestiaires, parlera de conneries et ensuite, il courra environ six milles.

« Il s’entraîne des moments fous. Je ne m’entraîne pas avec lui, mais nous recevions un appel au milieu de la nuit et il disait “Allez au gymnase, nous nous entraînons”.

Alors que le pseudonyme de « Pretty Boy » a cédé la place à « Money », le style de vie a dûment suivi. Il ne se contente plus d’un foyer exigu du New Jersey, la plus grande star de la boxe possède un manoir de 25 millions de dollars à Los Angeles avec une confiserie, un cinéma de 12 places et un casier à vin contenant 225 bouteilles à l’intérieur.

Il a travaillé si dur pour sa fortune qu’il tenait à la partager avec son petit-fils nouveau-né, dont le cadeau était une Rolex incrustée de diamants.

Maintenant, il affronte Paul au Hard Rock Stadium de Miami avec son héritage en jeu