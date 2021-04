Floyd Mayweather a rencontré le patron de l’UFC Dana White, mais le troisième homme dans la salle pourrait être un indice sur ce qui est discuté

Floyd Mayweather et le président de l’UFC, Dana White, ont été photographiés après une nouvelle réunion et tentent apparemment de ressusciter les projets de collaboration cette année.

Mais c’est le troisième homme de la photo qui pourrait apparemment être un indice sur ce qui est discuté.

Dana White – Instagram

Dana a posté cette photo aux petites heures du mercredi matin

Lorsque Mayweather a pris sa retraite de la boxe en 2017, son dernier combat était contre Conor McGregor.

Cet accord a été mis en place par l’équipe de Floyd et White (au nom de McGregor).

Puis, fin 2018, lorsque Mayweather est revenu sur le ring pour un match d’exhibition au Japon, il l’a fait sous la bannière de RIZIN.

RIZIN est un groupe promotionnel japonais majeur de MMA qui a fait la une des journaux dans le monde entier en organisant cette exposition.

. – .

Floyd a éliminé Tenshin Nasukawa en trois courtes minutes le soir du Nouvel An 2018

Et c’est le PDG de RIZIN, Nobuyuki Sakakibara, qui a été photographié avec Mayweather et White maintenant.

Si les trois envisagent de se connecter comme prévu, cela semble indiquer qu’il s’agira d’organiser d’autres expositions Mayweather à travers le monde.

Fin 2019, Floyd et Dana ont publié des annonces sur les réseaux sociaux annonçant une collaboration en 2020.

Cependant, White a révélé plus tard que la pandémie de coronavirus avait saboté ces plans.

2020 Josh Hedges

Dana White est le président de l’UFC

Il a déclaré à ESPN: «Le monde a implosé [due to COVID-19] après avoir parlé de faire certaines choses ensemble.

Maintenant, il semble que ces plans pourraient être ressuscités.

Plus récemment, Mayweather a clairement indiqué qu’il prévoyait toujours de faire d’autres combats d’exhibition.

Vers la fin de 2020, il a annoncé un deuxième combat au Japon, qui n’a pas abouti.

. – .

White a promu Mayweather contre McGregor

Il a également confirmé une réunion avec YouTuber Logan Paul, qui a été reportée et serait toujours en cours de réorganisation.

Floyd a déclaré au podcast Disruptive Entrepreneur: «Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars.

«Je peux éventuellement gagner 50 millions de dollars, juste pour un combat régulier.

«Ou moi et Logan Paul pouvons sortir, divertir, s’amuser et gagner neuf chiffres de 100 millions de dollars ou plus.

«Tout le monde pense que« retraité »signifie à la maison avec les pieds en l’air et prendre du poids.

. – Contributeur

Mayweather et White prévoyaient de se rapprocher en 2020

«Je préfère sortir, toujours divertir et m’amuser.

«Ce n’est pas parce que je sors encore, divertis et m’amuse que je veux toujours me battre pendant 12 rounds.

«Je pense que nous avons une exposition en six tours. Je pense que ça va être très divertissant pour les gens, je pense que les gens vont adorer.

« 35 millions de dollars pour 12 tours ou 100 millions de dollars pour six tours – une grande différence. »