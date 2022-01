Floyd Mayweather approche de l’âge de 45 ans, mais le boxeur légendaire a toujours un physique déchiré pour rivaliser avec Anthony Joshua et Canelo Alvarez alors qu’il se prépare à se battre à nouveau

Les derniers matchs de boxe sérieux de Floyd Mayweather ont eu lieu en 2015 lorsque la légende invaincue a désigné Manny Pacquiao et Andre Berto pour prendre leur retraite à 49-0.

Bien qu’il soit revenu pour faire de son record un 50-0 parfait deux ans plus tard, ce fut un concours beaucoup moins difficile car il a éliminé Conor McGregor, et il a admis plus tard qu’il ne s’était pas entraîné à 100%.

Floyd Mayweather – Instagram

Mayweather est toujours déchiré à l’approche de son 45e anniversaire

Mayweather est également de retour sur le ring pour deux combats d’exhibition depuis sa retraite des combats professionnels.

Tout d’abord, il KOd le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa le soir du Nouvel An à la fin de 2018.

Puis, en juin dernier, il a parcouru la distance en huit rondes avec le YouTuber Logan Paul.

En fin de compte, cela fait plus de six ans depuis son dernier camp d’entraînement complet, et pourtant, il est toujours en immense forme.

Promotions Sean Michael Ham / Mayweather

Floyd était en bon état pour son exposition avec Logan en juin

Promotions Sean Michael Ham / Mayweather

Il sera de retour sur le ring le 20 février

De nombreux boxeurs se laissent naturellement aller une fois qu’ils ont quitté le sport et n’ont plus besoin de s’en tenir à un régime d’entraînement strict.

Cependant, Floyd se maintient en excellente condition alors qu’il parcourt le monde à la retraite.

Cela lui permet de continuer à boxer dans des concours d’exposition même maintenant.

À l’approche de son 45e anniversaire, Mayweather sera de retour sur le ring à Dubaï – le 20 février.

Floyd Mayweather – Instagram

Floyd parcourt le monde à la retraite, mais trouve encore le temps de s’entraîner

Mark Robinson/Matchroom

Le physique de Floyd Mayweather rivalise avec des combattants actifs tels qu’Anthony Joshua et Canelo Alvarez

La semaine dernière, la légende de la boxe a organisé une conférence de presse au sommet du célèbre hôtel Burj Al Arab de la ville et a expliqué que son prochain combat se déroulera sur son héliport emblématique.

Mayweather a déclaré: «Nous allons faire une vitrine spéciale de boxe en édition limitée ici même sur l’héliport – le 20 février.

« Cela a toujours été un objectif pour moi de venir aux Émirats arabes unis et de monter un spectacle et de montrer mon talent aux habitants du Moyen-Orient.

« Nous n’avons pas encore choisi d’adversaire, mais nous ferons savoir aux gens qui sera l’adversaire. »

Promotions Sean Michael Ham / Mayweather

Mayweather a eu 45 ans le 24 février