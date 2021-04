Floyd Mayweather confirme que le combat de Logan Paul est toujours reporté alors qu’il donne une mise à jour sur le lieu potentiel de l’exposition

Floyd Mayweather a confirmé qu’il prévoyait toujours de combattre Logan Paul cette année.

La légende de la boxe 50-0 a initialement annoncé son concours d’exposition avec le YouTuber 0-1 à la fin de l’année dernière, qui devrait avoir lieu le 20 février en tant que pay-per-view en ligne.

Floyd Mayweather a pris sa retraite avec un dossier parfait de 50-0 et des millions en banque

Cependant, il a été reporté et il y a eu peu de nouvelles depuis sur ce qui se passait avec l’événement.

Plus tôt cette année, Logan a déclaré que l’influent conseiller de boxe Al Haymon – qui a guidé Floyd tout au long de sa carrière – avait pris les rênes.

Il a ajouté qu’il sera diffusé par le grand radiodiffuseur américain Showtime, qui a diffusé plusieurs des plus grands combats PPV de Mayweather.

Maintenant, l’icône de boxe a publié sa propre mise à jour.

Logan Paul a une fiche de 0-1 en tant que boxeur professionnel après avoir été battu par KSI

Confirmant que des plans sont toujours en cours de mise en place pour que cela se produise, Floyd a publié une liste de villes hôtes potentielles sur Instagram.

Son message disait: «Ce sont les cinq villes en tête de liste pour le combat Mayweather contre Logan Paul.

«Las Vegas, Los Angeles, Miami, Dallas, Atlanta.»

Il a sous-titré cela avec une question pour les fans: “Où pensez-vous que le combat devrait être?”

Le mois dernier, Mayweather a expliqué pourquoi il se battait.

Floyd a déclaré au podcast Disruptive Entrepreneur: «Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars.

«Je peux éventuellement gagner 50 millions de dollars, juste pour un combat régulier.

«Ou moi et Logan Paul pouvons sortir, divertir, s’amuser et gagner neuf chiffres de 100 millions de dollars ou plus.

«Tout le monde pense que« retraité »signifie à la maison avec les pieds en l’air et prendre du poids.

Mayweather est heureuse de continuer à faire des expositions

«Je préfère sortir, toujours divertir et m’amuser.

«Ce n’est pas parce que je sors encore, divertis et m’amuse que je veux toujours me battre pendant 12 rounds.

«Je pense que nous avons une exposition en six tours. Je pense que ça va être très divertissant pour les gens, je pense que les gens vont adorer.

“35 millions de dollars pour 12 tours ou 100 millions de dollars pour six tours – une grande différence.”