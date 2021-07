Floyd Mayweather contre Logan Paul : c’est comme ça que s’est passé le combat

in

Mayweather, après avoir dessiné avec Paul : « Dans le braquage de banque légalisé, je suis le meilleur » 1:48

. – Floyd Mayweather a déclaré qu’il « s’était amusé » à échanger des coups avec Logan Paul lors de leur combat d’exhibition de huit rounds dimanche.

“Je me suis amusé … C’est mieux que je ne le pensais”, a déclaré Mayweather après le combat de dimanche, affirmant que Paul savait utiliser son poids à son avantage. “C’est un compétiteur coriace et coriace … Il m’a surpris ce soir.”

L’événement à la carte, qui a été diffusé dimanche sur Showtime depuis le Hard Rock Stadium de Miami, a été considéré comme une égalité.

La rencontre n’a pas été sans difficultés techniques. Certaines personnes ont déclaré avoir eu du mal à diffuser le combat très médiatisé.

“Nous sommes conscients que certains clients ont eu du mal à accéder à l’événement Pay Per View de ce soir sur SHOWTIME.com”, a déclaré un porte-parole de Showtime à CNN dans une déclaration par courrier électronique dimanche soir pendant l’événement. “Nous travaillons avec diligence pour résoudre le problème et indemniserons les clients de manière appropriée.”

Ce n’était pas la première fois que Paul était sur le ring. Il a combattu deux fois le rappeur et vlogger Olajide “KSI” Olatunji. Le premier combat s’est soldé par un match nul et le second par la victoire de KSI.

Mayweather, qui a été invaincu dans sa carrière avec une fiche de 50-0, est considéré comme l’un des plus grands de la boxe.

Il a pris sa retraite en 2017 après avoir vaincu Conor McGregor, un combat qui, selon Forbes, a généré plus de 550 millions de dollars de revenus. Mayweather a gagné 275 millions de dollars, une somme générée à la fois par ses rôles de catcheur et de promoteur.

Mayweather a déclaré l’année dernière à Raúl Sáenz de CNN en Español qu’il était “certain à 100%” qu’il ne combattrait plus jamais de boxeurs. Il a annoncé en 2019 qu’il « sortirait de sa retraite en 2020 ».

Mayweather a également déclaré qu’il était intéressé à affronter le frère de Paul, Jake Paul, à un moment donné dans le futur.

En avril, Jake Paul a battu l’ancien combattant du MMA Ben Askren avec un TKO au premier tour. Il a également éliminé l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson en novembre 2020.

Ben Morse et Alaa Elassar de CNN ont contribué à ce reportage.