Floyd Mayweather contre Logan Paul sera retardé sur SHOWTIME® le samedi 12 juin à 22h05 HE / PT.

Avec l’aimable autorisation : Amanda Westcott / SHOWTIME)

MIAMI JARDINS, Floride – L’événement incontournable entre une légende de la boxe comme Floyd “Argent” Mayweather et une sensation sur les réseaux sociaux comme Logan “Maverick” Paul sera diffusé sur SHOWTIME ce samedi 12 juin à 22 h 05 HE / PT. Mayweather et Paul ont atteint la cloche finale dans un combat d’exhibition divertissant de huit rounds sur SHOWTIME PPV®.

La diffusion retardée de Mayweather vs. Paul sera immédiatement suivi par la première de INSIDE MAYWEATHER VS. PAUL ÉPILOGUE. L’épilogue se concentrera sur la semaine de vacances à Miami, entrera dans les cordes pendant le combat et révélera les moments dramatiques qui ont suivi le monde du sport. L’épilogue met en lumière la semaine de combat festive.