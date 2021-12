L’ex-boxeur Floyd Mayweather L’homme de 44 ans est presque aussi connu pour son talent sur le ring que pour ses excentricités et son luxe dans lesquels il est à la hauteur de son surnom de « Argent ». En fait, l’Américain né dans le Michigan a un fortune supérieure à 1 000 millions de dollars.

De plus, Floyd Mayweather exhibe toujours toutes les acquisitions de luxe qu’il chérit, dans lesquelles il met en avant un grande collection de voitures de sport et de luxe. De plus, sur ses réseaux sociaux, il n’hésite pas à montrer les véhicules les plus impressionnants qu’il a acquis au fil des ans, parmi lesquels plusieurs Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Maybach ou Bentley.

Pour cette raison, il a attiré l’attention de ses followers sur le fait que l’ex-boxeur a récemment publié une image dans laquelle il montre quelle était sa première voiture : une Chevrolet Indy Beretta. Un véhicule qu’il conduisait en 1994Avant, il était boxeur professionnel.

Floyd Mayweather enseigne sa première voiture à 16 ans

« Ma première voiture était une Indy Barretta en 1994. Maintenant, je parcours le monde quand je veux dans mon jet privé. Je n’ai jamais cessé de croire, tout est une question de travail acharné et de dévouement », a écrit Mayweather dans le post Instagram, dans lequel elle a joint l’image de la voiture.

Beretta de Mayweather gardé à l’intérieur un moteur V6 de 3,1 litres développant 140 chPas mal pour ces années-là, bien que Floyd semble peut-être maintenant peu si nous jetons un coup d’œil aux supercars qu’il garde dans le garage.