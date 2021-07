Floyd Mayweather essayait-il de mettre KO Logan Paul ? Son oncle a des pensées

Quant à savoir si Floyd Mayweather essayait d’assommer Logan Paul, c’est un peu plus compliqué. Il est évident qu’il essayait définitivement des étirements pendant le combat. Il a clairement fait assez pour gagner sur n’importe quel tableau de bord impartial, mais il n’y a pas eu non plus de tentative évidente de faire grand-chose offensivement. En fait, l’une des meilleures séquences de Mayweather dans le combat a semblé survenir après que Paul a effectivement décroché un coup de poing et Mayweather savait qu’il devait marquer en réponse. On pourrait dire que c’est un signe qu’il aurait pu faire plus, mais Mayweather a également une longue histoire dans de vrais matchs de boxe à jouer pour gagner au lieu d’essayer de générer un grand moment à élimination directe. En fait, Logan Paul a même déclaré avant le combat qu’il était à l’aise contre Mayweather parce qu’il n’est pas traditionnellement un gars à élimination directe.