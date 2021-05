Floyd Mayweather et Jake Paul entrent dans le BRAWL furieux à la conférence de presse de Logan Paul après que YouTuber ait “ manqué de respect ” au boxeur en volant son chapeau

Floyd Mayweather et Jake Paul sont entrés dans une bagarre de choc lors de la conférence de presse pour le combat d’exposition de Floyd avec le frère de Jake, Logan Paul, jeudi.

La légende de la boxe a rencontré les deux YouTubers au Hard Rock Stadium de Miami, mais les choses sont devenues incontrôlables lorsque Jake s’est affronté à Floyd et a volé son chapeau.

Showtime Boxe – Twitter

Jake a eu le visage de Floyd

L’événement a commencé de manière standard alors que Mayweather s’affrontait avec Logan comme prévu.

Ils ont échangé des mots sur scène après le face-à-face puis se sont séparés.

Floyd est allé d’un côté de la scène et Logan est allé de l’autre, tous deux s’engageant dans des interviews avec les médias.

Après environ dix minutes, Jake a décidé d’affronter Mayweather.

Showtime Boxe – Twitter

L’idée de voler le chapeau de Mayweather ne s’est pas avérée intelligente

Pendant la conversation trash sur scène, Floyd a dit à Logan qu’il battrait les deux frères Paul le même soir.

Jake a tenté d’en faire une réalité en lui disant d’appeler son conseiller Al Haymon et d’organiser le double événement.

Le YouTuber a ensuite attrapé le chapeau de Floyd et a tenté de s’enfuir avec avant d’être brièvement étouffé par le boxeur lorsque la bagarre a éclaté.

Des coups de poing ont été lancés au milieu du chaos.

Showtime Boxe – Twitter

Jake n’avait pas l’air heureux de voir Mayweather revenir pour plus

Honnêtement, j’ai eu 3 combats faciles en tant que pro, donc j’ai eu envie d’une action réelle 1 des 30 gardes du corps de Floyd a eu une photo nette sur moi dans les yeux RESPECT !! 😂📈 – Jake Paul (@jakepaul) 6 mai 2021

La sécurité s’est interposée et les a séparés, mais Floyd s’est échappé et est revenu pour en savoir plus

Ils ont finalement été rompus à nouveau avec Jake introduit dans une pièce latérale.

Mayweather a ensuite été filmé en train de prendre d’assaut, absolument furieux des événements qui venaient de se produire.

Jake a réagi en tweetant: «Honnêtement, j’ai eu trois combats faciles en tant que pro, donc j’ai eu envie d’une action réelle.

«L’un des 30 gardes du corps de Floyd a eu une bonne photo de moi dans l’oeil RESPECT !!»