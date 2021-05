Floyd Mayweather et Logan Paul nuisent à “ l’authenticité ” de la boxe, dit Josh Taylor alors qu’il cible Manny Pacquiao après avoir affronté Jose Ramirez lors d’une soirée marquante à Las Vegas

Josh Taylor insiste sur le fait que l’émergence des YouTubers dans la boxe nuit à «l’authenticité» du sport.

L’Ecossais espère devenir le champion du monde incontesté des super-légers ce samedi lorsqu’il affrontera Jose Ramirez samedi soir à Las Vegas.

Taylor a remporté la World Boxing Super Series en battant Regis Prograis en 2019

Taylor n’a jamais hésité à relever un défi dans sa carrière et a continué à progresser à un rythme effarant.

En seulement 17 combats, il a unifié la division 140lbs contre Regis Prograis lors d’un prétendant au combat de l’année au 02 pour remporter la World Boxing Super Series, une compétition qui l’a également vu vaincre Viktor Postol et Ivan Baranchyk.

Son combat contre Ramirez est un autre exemple d’un jeune combattant affamé qui met tout en jeu pour avoir la chance d’atteindre la grandeur dans un sport qui semble de plus en plus content de célébrer la médiocrité.

Il est peu probable que les fans occasionnels en sachent trop sur “ The Tartan Tornado ” en raison de la quantité de publicité que Mayweather et les frères Paul, férus de médias sociaux, génèrent.

Floyd Mayweather revient pour une exposition avec Logan Paul

La superstar 50-0 affrontera Logan, l’aîné des deux frères, le 6 juin à Miami dans un match d’exhibition qui coûtera aux fans un prix élevé en pay-per-view – une décision qualifiée de terrible par Eddie Hearn.

Bien qu’il admette que la superstar des médias sociaux viraux apporte un nouveau public au sport, Taylor ne peut pas tolérer des actes comme la bagarre au Hard Rock Stadium qui a débuté après le vol du chapeau de Mayweather par Jake Paul.

«Ce n’est rien d’autre qu’un cirque rémunérateur», a-t-il déclaré à James Savundra de talkSPORT. «C’est tout ce que c’est.

«Je ne le regarderai pas, cela ne m’intéresse pas. Floyd Mayweather a environ 50 ans, il a été et a eu ses jours de gloire, il a dépassé son meilleur.

La sécurité est intervenue pour briser la bagarre, Mayweather furieux contre les singeries effrontées

«Ouais, il est toujours un grand combattant et il est toujours le meilleur de cette époque, mais il a eu sa journée et se bat contre un gars qui est un novice complet pour l’argent.

«C’est tout ce que c’est, c’est juste une exposition rémunératrice. Je ne la regarderai pas et je ne m’y intéresse pas.

“Fair play pour eux, ils gagnent de l’argent”, a ajouté Taylor. «J’aurais aimé gagner ce genre d’argent!

«Écoutez, ils apportent d’énormes ensembles d’yeux et de chiffres au sport mais, en termes de combats réels, c’est un peu embarrassant pour le sport.

Jake Paul a éliminé le combattant de l’UFC Ben Askren plus tôt cette année

«Cela devient comme un cirque avec ces gars-là. Mais fair-play envers Jake et Logan Paul; ils s’entraînent, ils font les bonnes choses, ils font le travail.

«Vous devez donc respecter dans cette main parce qu’ils s’entraînent et le font correctement, ils font le travail.

«Mais c’est un peu un cirque et une farce. J’espère que ce n’est pas la nouvelle tendance de la boxe avec ces gens qui viennent faire ça parce que ce n’est pas bon pour le sport et ce n’est pas bon pour l’authenticité de la boxe.

Taylor a commencé la boxe à l’âge de 15 ans à East Lothian et est maintenant fermement ancré dans la liste livre pour livre du Ring Magazine aux côtés d’icônes du sport comme Saul ‘Canelo’ Alvarez et Oleksandr Usyk.

Le joueur de 30 ans détient les titres mondiaux WBA, IBF et Ring Magazine à 140 lb

La victoire contre Ramirez samedi consoliderait non seulement sa réputation de meilleur au monde dans sa division, mais aussi un prétendant potentiel à des combats chez les poids welters.

Comme ni Errol Spence ni Terence Crawford ne veulent se battre, la division de 147 livres reste quelque peu viciée et l’injection de sang neuf pourrait être désespérément nécessaire.

Manny Pacquiao reste le champion WBA, Taylor admettant qu’un combat contre son idole l’attire sérieusement alors qu’il réfléchit à la suite.

«Quand j’étais enfant, je le surveillais tout le temps», a-t-il ajouté.

Pacquiao est un combattant Josh Taylor a grandi en idolâtre

«Quand j’étais jeune, je copiais les choses qu’il faisait et essayais de me battre comme il le faisait, j’ai des mains rapides et un bon jeu de jambes, alors j’essayais de vraiment le copier avec des choses comme ça.

«J’avais l’habitude de regarder beaucoup de vidéos d’entraînement de lui et d’essayer de le copier et la façon dont il s’entraînait et des choses comme ça, je l’ai vraiment idolâtré et il a eu une très grande influence dans ma carrière.

«C’est une autre chose qui est folle, ce n’est pas un rêve sauvage et il y a une possibilité que cela puisse arriver, peut-être.

“Partager une bague avec mon idole serait incroyable, ce serait absolument incroyable.”