Floyd Mayweather et Logan Paul ont parcouru la distance

Dans un combat d’exposition sous licence, l’ancien champion du monde à cinq divisions Floyd Mayweather (50-0, 27 KO en tant que pro) et la star de YouTube Logan Paul (0-1 en tant que pro) ont terminé le huitième tour. distance.

Selon les règles de l’exposition, il n’y avait pas de gagnant officiel. Paul, 26 ans, a eu son seul combat en tant que professionnel en 2019, lorsqu’il a perdu une décision controversée en six rounds contre son rival YouTube, KSI. Mayweather, 44 ans, a pris sa retraite du sport en août 2017, lorsqu’il a arrêté Conor McGregor en dix rounds. Lorsque le concours a commencé, Mayweather se déplaçait autour du ring, Paul essayait de faire atterrir quelque chose, mais il n’avait pas réussi. Paul a atterri beaucoup en fin de manche, mais Mayweather a bloqué à peu près tout.

Mayweather a continué à se déplacer dans la seconde, Paul à la recherche de coups qui n’atterrissent pas. Il n’y avait pas grand-chose de l’un ou l’autre, mais Mayweather a décroché deux coups précis. Au troisième, Paul tenait beaucoup. Mayweather s’est approché. Mayweather faisait des petits tirs à l’intérieur. Paul décrochait aussi des coups, mais ils n’étaient pas au ras, tandis que Mayweather faisait un travail précis et commençait à atterrir fréquemment.

Dans le quatrième, Mayweather a continué d’avancer et a cherché à réaliser quelque chose de grand. Il attrapait Paul avec les bons coups et il ne s’inquiétait pas des contre-attaques de Paul. Paul semblait très fatigué et endurait beaucoup à la fin de la manche. Mayweather se connectait mais a également raté le cinquième. Paul n’en faisait pas trop, il semblait essoufflé et prenait des photos. La taille de Paul lui a permis de tirer, mais il a été obligé de s’accrocher plus d’une fois. Au cours du sixième, Mayweather s’est avancé, cherchant à atterrir avec les coups finaux. Paul était en mouvement, ratant son jab et cherchant à éviter plus de dégâts. L’œil gauche de Paul était enflé.

Paul essayait de faire atterrir quelque chose lorsque Mayweather est arrivé au cours du septième. Il y avait beaucoup d’adhérence et de combat alors que Mayweather avançait. La foule était mécontente que Paul entre dans le huitième et dernier tour alors que les huées pleuvent. Mayweather contrôlait l’action et il y avait encore beaucoup d’adhérence.