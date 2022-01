Floyd Mayweather Jr. a expliqué pourquoi Anthony Joshua a perdu son dernier combat

Le 25 septembre, la défaite des Britanniques Anthony Josué aux mains de Olekxandr Usyk a secoué le monde de la boxe professionnelle. Cependant, pour Floyd Mayweather Jr. Il n’y a pas eu de surprise dans le résultat final du combat qui s’est déroulé au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Selon l’analyse de Mayweather Jr. en dialogue avec un groupe de journalistes spécialisés dans la boxe, Josué, son ami, était désavantagé face à l’Ukrainien Usyk, qui traverse un meilleur présent que les Britanniques, faute d’être suffisamment concentré sur la préparation d’avant-combat.

« Ce qui s’est passé, c’est que nous avons dû Anthony Josué qui était toujours à la télévision, tout le monde savait ce qu’il faisait à partir des images, « a commenté » The Money, « critiquant la gestion de son ami à l’approche de la confrontation.

Il a également ajouté : «Usyk C’est un grand combattant, un médaillé olympique. Or, si je ne me trompe pas. Usyk il était dans les coulisses. Ce sont deux gars avec de grands antécédents amateurs. L’un d’eux était visible, et l’autre pas tellement ».

Mayweather Jr., 44 ans, a déclaré qu’un Josué Il lui manquait une meilleure démonstration de boxe que celle offerte par son adversaire, et c’est pourquoi il n’a pas pu prétendre à la victoire. « Beaucoup appellent cela une surprise. Vraiment, c’était juste qu’il (Usyk) travaillait dans les coulisses. Finalement, ils sont entrés en collision et Anthony Josué il a échoué », a-t-il conclu.

Suite à sa défaite par décision unanime lors de sa dernière présentation en 2021, Josué cédé à Usyk les titres poids lourds WBA, IBF et WBO.

Usyk, pendant ce temps, il a remporté un rodéo extraterrestre contre l’un des meilleurs boxeurs d’aujourd’hui, et reste invaincu au niveau professionnel avec un bilan de 19 victoires et pas une seule défaite en huit ans d’expérience.