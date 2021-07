Floyd Mayweather Jr. dit qu’il est “100% sûr” qu’il ne boxera plus

Mayweather Jr. ne voit pas de retour à la boxe professionnelle 0:50

. – Depuis qu’il a pris sa retraite de la boxe professionnelle avec un bilan inégalé de 50-0, Floyd Mayweather Jr. a tourné son attention vers la promotion et l’orientation de la prochaine génération de combattants.

Bien qu’il soit profondément impliqué dans le sport au quotidien, Mayweather dit qu’il n’est pas tenté de sortir de sa retraite.

“En ce moment, je fais des expositions”, a déclaré Mayweather à Raúl Sáenz de CNN en Español. “Estoy 100% seguro de que ya no pelearé contra ningún boxeador. Así que eso está fuera de discusión. Quiero decir, solo mis facultades significan mucho para mí. El dinero no me hace, yo gano dinero y mi la salud es más importante que l’argent.

“Pour ce qui est de me montrer et de combattre des gars du MMA, est-ce que je le ferai sur un ring ? Absolument.”

Considéré comme l’un des plus grands de tous les temps du sport, Forbes estime que le combat de Mayweather contre Conor McGregor à Las Vegas en 2017 a généré plus de 550 millions de dollars de revenus. Mayweather a gagné 275 millions de dollars, une somme générée à la fois par ses rôles de combattant et de promoteur.

Fuera del ring de boxeo, Mayweather fue arrestado en septiembre de 2010 después de que las autoridades dijeron que golpeó a Josie Harris –la madre de tres de sus hijos en su casa de Las Vegas–, donde vivía con sus dos hijos pequeños y une fille.

Le combattant a plaidé coupable 14 mois plus tard à un chef d’accusation réduit de coups et blessures et à deux chefs de harcèlement criminel. Il a été condamné à trois mois et a purgé deux.

« L’environnement réel »

Mayweather s’est entretenu avec le CNNEE avant que l’un de ses combattants, Gervonta “Tank” Davis, qui a jusqu’à présent un record invaincu de 23-0, affronte Leo Santa Cruz ce samedi à San Antonio, Texas.

Alors que la plupart des événements sportifs à travers le monde se sont déroulés sans la présence de fans en raison de la pandémie de coronavirus, le combat de ce week-end a été déplacé de ce qui aurait été une Mohegan Sun Arena vide dans le Connecticut à l’Alamodome du Texas, où environ 10 000 fans sont attendus.

La NBA a été largement saluée pour le succès de sa bulle Disney World, au cours de laquelle seuls deux cas de COVID-19 ont été enregistrés, mais Mayweather estime qu’il manquait l’un des éléments cruciaux qui ont le plus d’impact sur le sport au plus haut niveau.

“Je suis heureux que nous ayons pu apporter cela à San Antonio afin que nous puissions avoir la foule, la vraie atmosphère”, a déclaré Mayweather. “Parce que quand je regarde la boxe et qu’il n’y a pas de foule, j’ai l’impression de regarder un entraînement de boxe dans une salle de boxe. Quand il y a foule, le résultat est différent.

“Ce n’est pas différent du basket. Félicitations aux Lakers, mais c’était comme s’ils étaient [jugando] ramasser une balle parce qu’il était dans un gymnase. Mais même s’ils jouaient au pick-up, ce sont des champions du pick-up. Mais j’aime mieux avec une foule, parce que la foule peut un peu façonner les choses.

“La foule… si vous êtes dans un [cancha] basket-ball ou si vous êtes dans une arène quand il s’agit de boxe… la foule peut façonner les choses et j’aime voir les choses changer un peu, c’est un peu mieux. Il faut donc faire face à la pression quand on est sur une scène d’élite. »

Davis, qui a encore 25 ans, est largement considéré comme l’un des combattants les plus excitants et les plus explosifs des divisions de poids inférieur. Santa Cruz, champion en quatre divisions, affronte de loin son adversaire le plus accompli à ce jour.

Davis a abandonné une catégorie de poids pour combattre Santa Cruz pour son titre WBA des super poids plume, bien que le titre WBA des poids légers de Davis soit également à gagner.

Être un petit boxeur guidé par Mayweather a naturellement mis une pression et des attentes supplémentaires sur les épaules de Davis. Cependant, Mayweather pense qu’il est temps pour ces deux combattants de créer leur propre héritage.

“Tout ce que [haga] maintenant mon argent est garanti parce que mon nom est gravé dans la pierre “, a-t-il dit. ” J’ai montré pendant plus de vingt ans ce que je peux faire et les chiffres que je peux faire avec le pay-per-view et le streaming, alors j’ai montré ce que Je peux faire.

“Il est maintenant temps pour ces jeunes combattants de sortir à Halloween et de montrer ce qu’ils peuvent faire, et je suis presque sûr que Leo est en pleine forme, parce que Tank est en pleine forme et ils doivent sortir et faire ce qu’ils fais.

“Ils auront une foule et nous voulons que la foule secoue certaines choses pour voir ce que ces gars peuvent faire sous pression.”