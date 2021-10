Floyd Mayweather Jr. refuse la photo d’un fan sur les ongles peints d’un adolescent et défend Kyrie Irving [WATCH]

*Floyd Mayweather Jr. a été filmé en train de refuser de poser pour une photo avec un fan masculin parce qu’il avait peint les ongles.

L’incident s’est produit samedi à la fin d’un match de la NBA à Los Angeles.

TMZ a obtenu une vidéo montrant l’adolescent s’approchant de Mayweather pour demander une photo, mais la légende de la boxe répond : « Vous avez des ongles peints, je ne prends pas de photos avec des gars sans ongles peints. »

Et avec cela – Floyd est emmené par ses gardes du corps.

Le fan dit alors dans sa caméra de poche : « Floyd est un homophobe. Vous avez vu ça en premier. Floyd ne veut pas prendre de photo avec moi parce que mes ongles sont peints. Frère, vraiment ?

Le représentant de Mayweather a critiqué les allégations d’homophobie dans un commentaire à TMZ mardi.

Dans des nouvelles connexes, Mayweather a publié un clip cette semaine sur les réseaux sociaux dans lequel il exprime son soutien à la star des Brooklyn Nets Kyrie Irving sur sa position vaccinale.

Mayweather a félicité la star de la NBA pour « avoir une certaine intégrité et être son propre homme ».

Irving a été interdit de toute activité d’équipe avec les Nets jusqu’à ce qu’il prenne le vaccin COVID-19, ce qu’il refuse de faire.

« J’allais publier quelque chose sur l’une de mes pages de réseaux sociaux, mais j’ai décidé de le faire à l’ancienne et de vous le lire parce que vous êtes une personne formidable, un père formidable, un athlète formidable et vous croyez ce que vous croyez, », déclare Mayweather dans le clip.

Il poursuit : « L’Amérique est le pays du libre. Liberté d’expression, liberté de religion et soi-disant liberté de choisir. Ne jamais être contrôlé par l’argent. Je vous respecte pour avoir une certaine intégrité et être votre propre homme. Un esprit libre fait ses propres choix et un esprit asservi suit la foule. Tenez-vous pour quelque chose ou tombez pour n’importe quoi. Un homme peut mener une révolution pour se lever et se battre pour ce qui est juste. Un choix, un mot, une action peuvent changer le monde. C’est fou comme les gens te détestent pour être un leader. J’espère que vos actions encourageront beaucoup d’autres à se lever et à dire « ça suffit ».

Irving a précédemment parlé sur son Instagram Live de sa décision de prendre une réduction de salaire massive au lieu de se faire vacciner.

« Je fais ce qui est le mieux pour moi. Je connais les conséquences ici, et si cela signifie que je suis jugé et diabolisé pour cela, c’est exactement ce que c’est. C’est le rôle que je joue, mais je n’ai jamais voulu abandonner ma passion, mon amour, mon rêve juste au cours de ce mandat », a-t-il déclaré.

Le choix est défini comme un acte de sélection ou de prise de décision face à deux ou plusieurs possibilités. L’Amérique nous a donné le choix de prendre le vaccin ou de ne pas prendre le vaccin. Au fur et à mesure que le temps passe, ce choix nous est progressivement retiré. pic.twitter.com/7F6RsWaDkL – Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 25 octobre 2021