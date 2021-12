Floyd Mayweather propose d’entraîner Anthony Joshua pour le match revanche d’Oleksandr Usyk

Floyd Mayweather a de nouveau proposé de former Anthony Joshua après avoir visé une fouille sournoise sur Rob McCracken avant son match revanche avec Oleksandr Usyk.

La superstar 50-0 a regardé les événements se dérouler à Londres en septembre alors que le colosse ukrainien arrachait les titres mondiaux des poids lourds à Joshua avec une démonstration de boxe clinique.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été bien battu par Usyk le 25 septembre

Ne gaspillant absolument rien, le joueur de 34 ans a séparé Joshua sous divers angles et a utilisé sa vaste expérience amateur pour échapper au champion le plus grand et le plus puissant.

Bien que Joshua ait déclenché sa clause de revanche immédiate, il existe une certaine confusion quant à savoir s’il se retirera ou non et permettra au champion WBC Tyson Fury de se battre pour le titre incontesté.

S’il le faisait, cela donnerait au joueur de 32 ans plus de temps pour se préparer au prochain adversaire et lui donnerait plus de temps pour prendre des décisions concernant son équipe d’entraîneurs, avec des rumeurs selon lesquelles des entraîneurs américains seraient recrutés.

Mayweather a regardé Joshua briser systématiquement Kubrat Pulev à Londres l’année dernière et a proposé de « modifier » le style du Britannique s’il devait quitter l’entraîneur McCracken.

Mark Robinson/Matchroom

McCracken entraîne toujours AJ dans le jeu professionnel, mais a fait l’objet d’un examen minutieux

Parler à journalistes en Californie, Mayweather a déclaré : « Je lui ai dit depuis le début, je suis venu sur le disque depuis le début, je lui ai dit de venir et je pourrais lui apprendre quelques conseils.

« La plupart du temps, ce n’est que mon point de vue, le même entraîneur que vous aviez en tant qu’amateur ne fait pas toujours de vous un grand professionnel.

«Certains gars sont excellents en entraînement amateur et d’autres sont excellents en entraînement professionnel, et même mon père était le meilleur en entraînement professionnel.

« Chez les amateurs, il m’enseignait comme un professionnel, donc je vais toujours parler vrai, que les gens le veuillent ou non.

Mark Robinson/Matchroom

Mayweather a assisté à la victoire de Joshua sur Kubrat Pulev en décembre 2020

« Je me sens comme Anthony Joshua, ils vont voir différents entraîneurs et disent » cet entraîneur va travailler avec lui « .

« Mais je lui ai dit au début alors qu’il était invaincu » tu as certaines choses que tu dois peaufiner parce que si tu ne le fais pas, tu pourrais échouer « . »

Malgré ce que les imposteurs ont pu suggérer, « Money » a insisté sur le fait que le résultat en septembre au stade Tottenham Hotspur n’était pas un « bouleversement » compte tenu du vaste pedigree d’Usyk au stade amateur.

Médaillé olympique de 2012 comme Joshua, le natif de Kiev est un champion méritant et le joueur de 44 ans exigeait le respect.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk détient trois des quatre ceintures majeures du titre mondial des poids lourds

« Ce n’était pas un bouleversement », a ajouté le joueur de 44 ans. « Quand vous avez deux gars avec autant d’expérience, comme je l’ai déjà dit, c’est juste qu’Anthony Joshua était davantage à la télévision, donc tout le monde l’avait vu.

« Usyk est un sacré combattant, médaillé d’or si je ne me trompe, mais il était dans les coulisses.

« Vous aviez deux gars avec un passé amateur, et un gars n’était pas vu tandis que l’autre l’était, et nous avons appelé cela un bouleversement – non, c’est juste qu’Usyk travaillait dans les coulisses pendant que Joshua était devant tout le monde.

« Enfin, ils se sont rencontrés et Anthony Joshua a échoué. »