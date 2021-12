Floyd Mayweather raconte comment il a décidé de signer Gervonta Davis après avoir regardé une séance d’entraînement avec Devin Haney

Floyd Mayweather a raconté comment il a décidé pour la première fois de signer Gervonta Davis en 2015.

Le roi livre pour livre de la boxe montait haut à l’époque après avoir battu Manny Pacquiao un mois auparavant et était prêt à regarder son ami proche Adrien Broner dans un grand combat avec Shawn Porter.

Promotions Sean Michael Ham/Mayweather

Gervonta est la protégée de Mayweather

Alors que Broner vs Porter devait avoir lieu à Las Vegas, Floyd a pu assister à la pesée vendredi, puis retourner dans son propre Mayweather Boxing Gym dans la soirée.

Lorsqu’il l’a fait, il a assisté à une séance d’entraînement légendaire entre deux jeunes très bien notés.

Gervonta n’avait que 20 ans à l’époque, mais développait déjà une réputation de pro 11-0.

Pendant ce temps, Haney n’avait que 16 ans et était sur le point de faire ses débuts professionnels.

Ed Mulholland/Salle de match

Haney est champion WBC des poids légers

Mayweather a déclaré à propos de Gervonta : « Il est venu au gymnase.

« C’était la veille d’Adrien Broner qui combattait Shawn Porter.

« Juste après la pesée, nous sommes allés au gymnase – nous voulions voir la boîte « Tank » Devin Haney.

« Haney était en bonne forme, ‘Tank’ n’était pas en bonne forme, mais ils ont travaillé, c’était un travail fou.

«C’était un travail fou et divertissant à ce moment-là.

« Alors j’ai dit : « Vous savez quoi, j’aime ce gamin ».

Promotions Sean Michael Ham/Mayweather

Gervonta a la ceinture «régulière» WBA au poids léger

«Je pense que mon assistant l’a contacté sur les réseaux sociaux.

« Nous nous sommes rencontrés à New York après cela et le lendemain, il était sur un yacht avec moi à Miami. Je me déplace. Nous l’avons fait.

« Nous étions à Dubaï, nous étions en Égypte, mais je faisais déjà ces voyages à travers le monde il y a longtemps – je voulais le lui faire découvrir. »

Peu de temps après, l’accord a été conclu et le travail a commencé pour faire de Gervonta une star de la boxe.

Il a remporté le titre mondial IBF des super-plumes 18 mois plus tard et est maintenant sur la bonne voie pour des combats massifs avec Mayweather à ses côtés.