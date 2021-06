Floyd Mayweather réagit à Jake Paul déclarant Logan le vrai gagnant de leur épreuve de force de boxe .

Jake Paul a regardé son frère pour la dernière fois jusqu’à la cloche finale contre Mayweather (Photo: .)

Floyd Mayweather a balayé les affirmations selon lesquelles Logan Paul était le vrai vainqueur de leur match de boxe d’exhibition.

Le YouTuber Paul a évité un KO à Miami dimanche soir et, conformément aux règles de l’exposition, aucun gagnant n’a été annoncé après que le concours ait parcouru les huit tours complets.

Alors que Mayweather, invaincu dans 50 combats professionnels, a confortablement sorti le plus gros homme, il n’a pas pu arrêter le joueur de 26 ans qui a absorbé quelques coups lourds pour terminer le concours sur ses pieds.

Jake Paul, assis aux premières loges du concours, a immédiatement déclaré son frère le vrai gagnant du concours, en écrivant : ’50-1. SAINT F ** K. MON FRÈRE JUSTE BATTRE FLOYD MAYWEATHER.’

“Il a le droit de ressentir ce qu’il veut ressentir”, a déclaré Mayweather en réponse aux commentaires de Jake Paul.

Paul a absorbé quelques coups durs de Mayweather (Photo: .)

« Quand l’argent arrivera, nous verrons qui est le vrai gagnant. S’ils sont contents de tenir, de danser et de lutter pendant huit rounds… Félicitations.’

Mayweather et Jake Paul ont été impliqués dans une bagarre sauvage dans les semaines qui ont précédé le combat nocturne avec le jeune frère également désireux de se mêler au champion du monde des cinq poids.

L’homme de 44 ans a cependant indiqué qu’il ne serait pas tenté de revenir pour une autre exposition rentable.

« Est-ce que je ferai un retour ? Absolument pas. Je me suis retiré du sport de la boxe. Je ne ferai probablement plus d’exposition non plus.

«S’il avait combattu plus, cela n’aurait pas duré huit rounds. Je suis juste béni de construire un héritage et d’en tirer une fortune. J’ai fait des investissements intelligents et tout est payé. Nous avons fait ce que nous devions faire ce soir.



