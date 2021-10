Floyd Mayweather refuse de prendre une photo avec un adolescent à cause de ses ongles peints

Selon TMZ Sports, la légende de la boxe Floyd Mayweather aurait rejeté la demande d’un fan d’un adolescent pour un selfie au match des Los Angeles Clippers ce week-end en raison de la peinture de ses ongles. Le jeune fan espérait avoir une photo avec Mayweather après le match de samedi, alors il l’a approché sur le terrain. Et c’est alors que Mayweather a jeté un œil à ses ongles.

« Vous avez des ongles peints, je ne prends pas de photos avec des gars sans ongles peints », a-t-on entendu dire Floyd dans la vidéo. Des témoins ont déclaré à TMZ Sports que Mayweather n’avait aucun problème à prendre des photos avec d’autres personnes après le match. Le jeune fan a envoyé une photo de ses ongles à TMZ Sports, et dans la vidéo, on l’entend réagir au rejet de Mayweather.

« Floyd ne veut pas prendre de photo avec moi parce que mes ongles sont peints », a déclaré le fan. « Bruh, vraiment ?! » Un représentant de Mayweather a déclaré à TMZ Sports qu’il n’avait pas pris de photo avec le fan car il était pressé de quitter le match. Le fan adolescent a appelé Mayweather homophobe, et le représentant dit que cela ne peut pas être plus éloigné de la vérité.

Mayweather continue de faire les gros titres malgré sa retraite de la boxe. Cette semaine, Mayweather est allé sur Twitter pour montrer son amour pour Kyrie Irving qui n’est pas avec les Brooklyn Nets en ce moment car il n’est pas vacciné.

« L’Amérique est le pays du libre », a déclaré Mayweather, selon Fox News. « La liberté d’expression, la liberté de religion, et soi-disant, la liberté de choisir. Ne jamais être contrôlé par l’argent. Je vous respecte pour votre intégrité et pour être votre propre homme. Un esprit libre fait ses propres choix et un esprit asservi suit la foule. Défendre quelque chose ou tomber pour n’importe quoi. Un homme peut mener une révolution pour se lever et se battre pour ce qui est juste. Un choix, un mot, une action peut changer le monde. C’est fou comme les gens vous détestent pour être un leader. J’espère que votre les actions encouragent beaucoup d’autres à se lever et à dire « ça suffit. »

Mayweather, 44 ans, a remporté 15 championnats du monde majeurs dans cinq catégories de poids. Il a une fiche en carrière de 50-0. Son dernier combat a eu lieu en 2017 lorsqu’il a affronté la légende de l’UFC Conor McGregor et a gagné en 10 rounds via TKO. Il a remporté son premier titre en 1998.