Floyd Mayweather revient concourir dans un cadre inhabituel

Si l’on parle d’une bague et d’une paire de gants, compte tenu des dernières années, le nom de Floyd Mayweather. Multi-champion invaincu, il l’a brisée à l’intérieur du ring avec son 50 victoires consécutives professionnelles (27 par KO et 23 par décision du jury) et il continue de donner de quoi parler avec ses batailles d’exposition. Oh, et bien sûr, son luxe excentrique n’est pas loin non plus. A cette occasion, l’Américain, qui a pris sa retraite en 2017 avec une fortune en poche, va une nouvelle fois monter sur la toile dans un scénario un peu inhabituel. Et bien sûr, ce sera dans Dubai.

Floyd reviendra sur le ring (REUTER)

regarde aussi

O VA COMBATTRE MAYWEATHER ?

Entre joyaux et rubis, l’endroit où Mayweather se battra sera, ni plus ni moins, que l’héliport de Burj Al Arab Jumeirah. Oui, Floyd boxera au sommet du célèbre hôtel en forme de voile, l’un des endroits les plus chers de tout le Moyen-Orient

Sur cet héliport, Floyd boxera à nouveau (.)

Tout est prêt, il ne manque que la cloche d’ouverture. Le combat aura lieu dimanche prochain 20 février Et, comme Mayweather lui-même l’a dit lors d’un dialogue avec FightHype.com, « ce ne sera pas le seul événement à Dubaï en 2022 ».

Bien que la bataille soit déjà un fait, il reste à confirmer qui sera le rival de Floyd cette fois. Tel que rapporté par la chaîne Sky Sports, vousun influenceur nommé Money Kicks Ce serait l’un des noms qui démange au point de mesurer main dans la main avec l’Américain.

regarde aussi

Federer et Djokovic y ont déjà joué au tennis (Photo: .)

Presque sans surprise, Mayweather lui-même a déclaré que cet événement et les autres qu’il envisage de faire à Dubaï seront « exclusifs » et que très peu de personnes pourront donc assister au combat en direct.

regarde aussi

LE CONTEXTE AVEC UN YOUTUBER

Il n’y a pas longtemps, Le 6 juin dernier, la légende de la boxe s’est battue face à face avec le youtubeur américain Logan Paul à Miami. Bien qu’une victoire retentissante pour Money soit attendue, le combat n’avait pas de vainqueur puisqu’il n’y avait pas de juges et qu’aucun d’eux n’a réussi à assommer son adversaire.

regarde aussi

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE