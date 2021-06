Floyd Mayweather se fait huer lors d’un événement Bitcoin pour avoir dit “Une autre crypto sera aussi grosse que BTC”

Comparer

Le boxeur professionnel invaincu Floyd ‘Money’ Mayweather a récemment pris la parole lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami et a été hué alors qu’il s’exprimait sur scène. Le discours de Mayweather n’a pas été apprécié par les membres de la foule car il n’a pas beaucoup parlé du bitcoin, et vers la fin, Mayweather a déclaré qu’il pensait qu’un autre crypto serait “aussi gros que le bitcoin un jour”.

Les participants à la conférence Bitcoin 2021 n’ont pas aimé l’avis du boxeur

La légende de la boxe Floyd Mayweather est un fan de monnaies numériques depuis longtemps, car le boxeur a participé à une offre initiale de pièces (ICO) et a récemment lancé des objets de collection à jetons non fongibles (NFT). Mayweather se prépare à avoir un match de boxe avec le Youtuber Logan Paul, et il a récemment pris la parole lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami.

. @FloydMayweather sait que le #flippening est inévitable $ ETH 🐬 pic.twitter.com/h5SF0cWXxS – ETH Memes (@EthereumMemes) 4 juin 2021

Au cours de la conférence de Mayweather sur scène, il a expliqué comment la technologie blockchain et des choses comme les NFT changent la donne. Le boxeur légendaire n’a pas beaucoup parlé de bitcoin (BTC), même si les organisateurs de l’événement avaient essayé de garder la conférence “juste bitcoin”.

Les organisateurs de la conférence Bitcoin 2021 déclarent : « Enregistrez les conversations sur d’autres protocoles et crypto-monnaies pour l’extérieur de la conférence. »

En fait, l’ordre du jour de la conférence invite les participants à discuter de l’altcoin en dehors de l’événement. Cependant, le premier jour de la conférence Bitcoin 2021 montre qu’il était impossible d’arrêter les discussions sur la finance décentralisée (defi) et des sujets comme les NFT.

“Avec ou sans crypto, Floyd Mayweather ira bien”

Mayweather portait également un t-shirt “Ethereummax” pendant qu’il parlait, qui est l’équipe de jetons ERC20 parrainant le combat de Mayweather avec Logan Paul. Vers la fin de la discussion, Mayweather a déclaré à la foule qu’il pensait qu’à un moment donné, un autre actif numérique serait aussi gros que Bitcoin.

Alors que Mayweather faisait sa déclaration, une partie de la foule a hué le boxeur invaincu parce qu’ils n’aimaient pas ce qu’il avait à dire.

“Tout le monde dans le monde de la crypto-monnaie est en concurrence les uns avec les autres, alors que je pense que tout le monde devrait pouvoir choisir ce qu’il veut choisir et aller avec qui il veut aller”, a déclaré Mayweather, soulignant que les gens devraient travailler ensemble. “Je pense qu’un jour il y aura une autre crypto-monnaie aussi grosse que le bitcoin”, a-t-il ajouté.

Dès qu’il a fait cette déclaration, les huées ont commencé par la foule maximaliste du bitcoin. Cependant, Mayweather n’a pas tardé à répondre et a déclaré qu’il avait le droit d’avoir sa propre opinion et que les autres ont également ce droit.

“Pas de crypto…” a conclu Mayweather. « Sans aucune crypto-monnaie, j’ai pu gagner un milliard de dollars. Crypto-monnaie ou pas, Floyd Mayweather ira bien », a déclaré le célèbre boxeur à la foule.

