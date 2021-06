Floyd Mayweather se moque de Canelo Alvarez et Oscar De La Hoya à propos d’une querelle sur les réseaux sociaux, soutient Errol Spence pour battre Manny Pacquiao et se dit ouvert à une revanche de Conor McGregor après l’exposition de Logan Paul

Floyd Mayweather a pesé sur les événements actuels dans le monde de la boxe alors qu’il se prépare pour son combat d’exhibition avec Logan Paul dimanche.

Lors de son événement médiatique jeudi, la légende de la boxe 50-0 a donné son avis sur une variété de problèmes dans le sport.

Mayweather et Paul se rencontrent le 6 juin

Il a commencé par être interrogé sur la querelle actuelle de Canelo Alvarez avec son ancien promoteur Oscar De La Hoya.

En réponse à une vidéo de Canelo enseignant les fondamentaux à un jeune boxeur sur Instagram, De La Hoya a écrit plus tôt cette semaine : « S’il vous plaît, ce type fait tout de travers.

« La tête haute quand il lance des crochets. Sur ses talons, les pieds plats. Quoi d’autre? Oh, il évite Charlo.

Canelo a riposté en réponse: “Oh vraiment? Tu veux que je parle ? Putain de traître.

“Faites-moi une faveur et allez vous faire foutre.”

Canelo et De La Hoya ont fait des allers-retours sur Instagram

Mayweather a envoyé Canelo alors que le Mexicain n’avait que 23 ans

Mayweather a déclaré à propos de la querelle: «Oscar et Canelo ne sont pas mes affaires. Je les ai battus tous les deux, tous les deux facilement.

Il a ensuite été interrogé sur la dernière victoire de Canelo contre Billy Joe Saunders sur DAZN et a déclaré: «Je ne l’ai même pas vu.

« Il se bat sur une application maintenant, n’est-ce pas ? De vrais combattants se battent sur Showtime.

Il a également été récemment annoncé que Manny Pacquiao affrontera Errol Spence le 21 août à Las Vegas.

Mayweather a battu Pacquiao en 2015

Mayweather a déclaré à propos du combat: «Je souhaite aux deux gars rien que le meilleur.

« Bien sûr, je suis à 100 % derrière Errol Spence.

“Je suis d’abord derrière mon peuple, toujours, alors bien sûr, je veux voir Errol Spence gagner.

« En fait, je vais l’appeler et lui donner quelques conseils…

Mayweather a arrêté McGregor au dixième tour lors de leur rencontre en 2017

« Manny Pacquiao, il doit se battre, je n’ai pas à me battre.

« Je me mets dans une position où je n’ai plus à me battre.

Et enfin, Floyd a donné une réponse simple lorsqu’on lui a demandé s’il était ouvert à un match revanche avec Conor McGregor après son exposition avec Logan Paul ce week-end.

Mayweather a conclu : « Oh absolument. Il facile.