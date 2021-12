Floyd Mayweather surveille la séance d’entraînement d’Anthony Joshua alors que le Britannique espère reproduire Muhammad Ali en battant Oleksandr Usyk lors du match revanche de 2022

Anthony Joshua a fait l’éloge de Floyd Mayweather pour l’avoir aidé à se préparer pour son match revanche avec Oleksandr Usyk.

Tout comme le grand Muhammad Ali avant lui, Joshua espère reconquérir le championnat du monde des poids lourds pour la troisième fois en 2022.

Anthony Josué (Instagram)

« Money » a été aperçu en train de surveiller la séance d’entraînement de Joshua alors qu’il travaillait sur son jab

Le Britannique a été définitivement battu par Usyk lors de leur combat en septembre au Tottenham Hotspur Stadium, perdant ainsi ses titres mondiaux WBA, WBO et IBF.

Au milieu des spéculations sur les changements qu’il pourrait apporter à son équipe d’entraîneurs, notamment en échangeant potentiellement Rob McCracken contre un entraîneur américain, Joshua semble maintenant s’associer à l’ancien roi livre pour livre Mayweather.

Le duo a été photographié ensemble dans une salle de sport sur l’Instagram de Joshua, le Britannique remerciant la superstar 50-0 pour avoir transmis une sagesse bien nécessaire alors qu’il peaufinait son jab.

Au lendemain de la défaite, « Money » a déclaré aux journalistes qu’il ne considérait pas la victoire d’Usyk comme un bouleversement simplement parce que l’Ukrainien n’était pas un nom aussi médiatisé que Joshua.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a sorti Joshua pour gagner par décision unanime

« C’était juste ça, Anthony Joshua était à la télévision », a-t-il déclaré. « Tout le monde l’a vu.

«Usyk était un sacré combattant, médaillé d’or si je ne me trompe pas mais il était dans les coulisses.

«Deux gars avec des antécédents d’amateurs fous et un gars n’est pas vu et un autre gars est vu, alors nous appelons cela un bouleversement.

« Non, c’est juste qu’il travaillait dans les coulisses et qu’un autre gars travaillait devant tout le monde. Finalement, ils ont dû se rencontrer et Anthony Joshua a échoué.

Mark Robinson/Matchroom

Mayweather a des décennies d’expérience et de sagesse à transmettre

Mayweather était à Londres en décembre 2020 pour regarder Joshua envoyer Kubrat Pulev de manière dominante pour conserver ses titres mondiaux.

Maintenant que les ceintures sont bien installées à Kiev, AJ, 31 ans, aura besoin de toute l’aide de son prestigieux mentor pour les récupérer.