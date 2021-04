Floyd Mayweather v Logan Paul Date: Détails complets sur le moment où l’icône de boxe combattra YouTuber

Le combat bizarre d’exposition entre Floyd Mayweather et Logan Paul a été reporté et les organisateurs sont à la recherche d’une nouvelle date.

La légende de la boxe à la retraite 50-0 devrait rencontrer le YouTuber 0-1, qui a perdu ses débuts professionnels contre son compatriote KSI en 2019, lors d’un affrontement unique cette année.

. – .

Mayweather a pris sa retraite avec un dossier parfait de 50-0 et des millions en banque

Le petit frère de Logan, Jake Paul, devrait affronter la star de l’UFC Ben Askren dans leur propre combat d’exhibition ce week-end.

Mais les plans pour Mayweather v Logan sont maintenant en suspens avec des pourparlers en cours entre les deux camps.

Mayweather v Paul: date et heure de début

Mayweather et Paul devaient s’affronter lors de leur combat d’exhibition le samedi 20 février, mais cette date a été reportée.

Il a été affirmé que le combat pourrait être entièrement annulé en raison d’un “ manque d’intérêt ”, bien que Mayweather et Paul aient insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

Fin février, Paul a envoyé un message public à Mayweather, insistant sur le fait qu’il s’entraînait toujours et attendait une nouvelle date.

Il s’est tourné vers les réseaux sociaux pour prouver qu’il se préparait toujours au combat, déclarant: «En attendant cette nouvelle date, Floyd Mayweather.»

Logan a ensuite affirmé qu’Al Haymon et Showtime étaient désormais impliqués dans le combat.

Il a déclaré: «Je pense que je peux dire, je crois qu’Al Haymon vient de se rendre sur Showtime et a annoncé que ce serait sur Showtime.

«Al Haymon est maintenant impliqué. Nous allons le faire au plus haut niveau de tout événement de boxe massif et massif. Allons s’en approprier.”

Logan avait tort de dire que Haymon avait fait une annonce publique à propos de l’événement, il ne l’a pas fait et ne donne jamais d’interviews aux médias.

Floyd Mayweather et Logan Paul devraient s’affronter à un moment donné en 2021

Quoi qu’il en soit, les commentaires du YouTuber semblent montrer qu’il y a des discussions sérieuses dans les coulisses avec Haymon et Showtime.

Il a ajouté: «Les gens me demandent si j’ai peur. Non, non, je n’ai pas peur. Les sentiments que je ressens en ce moment ne sont que de l’excitation.

«Je suis excité, j’ai la chance d’avoir cette opportunité et je pense que nous allons impressionner beaucoup de gens.

«Je ne crois tout simplement pas que je vais entrer là-dedans et que les gens verront ce qu’ils s’attendent à voir.»

Pendant ce temps, Mayweather a affirmé qu’il gagnerait plus de 100 millions de dollars pour le combat prévu.

Il a déclaré: «Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars. Je peux éventuellement gagner 50 millions de dollars, juste pour un combat régulier.

«Ou moi et Logan Paul pouvons sortir, divertir, s’amuser et faire neuf figurines, 100 millions de dollars ou plus.

«Tout le monde pense que« retraité »signifie à la maison avec les pieds en l’air et prendre du poids.« Je préfère sortir, toujours divertir et m’amuser.

«Ce n’est pas parce que je sors encore, divertis et m’amuse que je veux toujours me battre pendant 12 rounds.

«Je pense que nous avons une exposition en six tours. Je pense que ça va être très divertissant pour les gens, je pense que les gens vont adorer.

“35 millions de dollars pour 12 tours ou 100 millions de dollars pour six tours – une grande différence.”

Ed Mulholland / Salle de match

Logan Paul est sans victoire en tant que boxeur professionnel Mayweather v Paul: Qu’est-ce qui a été dit?

Conor McGregor, qui a récemment été appelé par le frère de Logan, Jake, a eu son mot à dire sur le combat d’exposition.

Il a dit: «Un salaire équitable pour eux, fair-play pour le gars de Logan qui entre avec Floyd.

«Je suis ravi de voir comment cela se passe. Floyd me semble un peu gros, mec.

«C’est une petite scène folle à la minute, mais je ne suis pas contre. Tout homme qui est prêt à faire cette marche, bravo. »

Pendant ce temps, l’un des anciens adversaires du Mayweather, Victor Ortiz, estime que Paul sera un adversaire plus dur que McGregor.

“Conor ne pouvait rien faire”, a déclaré Ortiz. «Je ne veux pas dire du mal. Conor est un sacré combattant de l’UFC dans l’octogone, mais il n’a rien à faire dans un ring, contrairement à quelqu’un comme Logan – Logan a appris dans un ring.

«Donc, ses affaires sont toutes debout. Tout dans Logan est la boxe, les angles, le mouvement, donc c’est deux mondes différents.

«Je ne pourrais pas vous dire ce que quelqu’un comme Logan ou moi-même pourrait faire dans un octogone, mais tenez-vous-en à ce que vous savez. Et Logan, il connaît la boxe en ce moment.

«Je lui ai parlé de Floyd à quelques reprises. Je lui donne les choses simples: «Floyd est Floyd, mais vous êtes imparable. Vous êtes à un autre niveau.

«Je crois fermement que Floyd aura des problèmes. Logan peut boxer, et il a du pouvoir, atteint de la vitesse et il peut bouger maintenant.