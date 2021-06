Floyd Mayweather vs Logan Paul combats undercard et prix PPV révélés pour une exposition bizarre

Floyd Mayweather vs Logan Paul devrait se dérouler dimanche soir à Miami.

La légende de la boxe 50-0 a initialement annoncé son combat d’exposition avec le YouTuber 0-1 à la fin de l’année dernière, qui devrait avoir lieu le 20 février en tant que pay-per-view en ligne via Fanmio.

Logan Paul – Instagram

L’affiche du combat est sortie

Cependant, il a été reporté et quelques mois se sont écoulés avec peu de nouvelles concernant ce qui se passait avec l’événement.

Maintenant, il est gravé dans le marbre pour le 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride.

Le PPV mondial sera toujours diffusé par Fanmio, Showtime étant également hébergé en option aux États-Unis.

Le prix PPV de Showtime n’a pas encore été confirmé, mais Fanmio a annoncé qu’il facturait 49,99 $ aux téléspectateurs du monde entier (y compris les États-Unis).

Au Royaume-Uni, Sky Sports PPV se bat pour 16,95 £.

Floyd Mayweather a pris sa retraite avec une fiche parfaite de 50-0 et des millions en banque

Les informations sous la carte ont également été confirmées.

Jean Pascal devait affronter Badou Jack pour la ceinture WBA «normale» des poids mi-lourds.

Pascal a obtenu une victoire étroite et partagée sur Jack lors de leur première rencontre fin 2019, mais beaucoup ont contesté le résultat.

Ils étaient censés maintenant se rencontrer lors d’un match revanche, mais Pascal est positif pour plusieurs PED et Jack affrontera donc Dervin Colina à la place.

On sait également que l’ancien champion unifié des super-welters Jarrett Hurd reviendra à l’action contre Luis Arias dans l’émission.

Le troisième et dernier combat sur l’undercard PPV est l’ex-star de la NFL Chad ‘Ochocinco’ Johnson qui fait ses débuts contre Brian Maxwell.

Ed Mulholland/Salle de match

Logan Paul a une fiche de 0-1 en tant que boxeur professionnel après avoir été battu par KSI

Le mois dernier, Mayweather a expliqué pourquoi il prenait le combat.

Floyd a déclaré au podcast Disruptive Entrepreneur: «Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars.

«Je peux éventuellement gagner 50 millions de dollars, pour un combat régulier.

«Ou moi et Logan Paul pouvons sortir, divertir, s’amuser et faire neuf chiffres 100 millions de dollars ou plus.

« Tout le monde pense que ‘retraité’ signifie rester à la maison avec les pieds levés et prendre du poids.

«Je préfère sortir, toujours divertir et m’amuser.

“Ce n’est pas parce que je sors, divertis et m’amuse que je veux toujours me battre pendant 12 rounds.

« Je pense que nous avons une exposition de six rondes. Je pense que ça va être très divertissant pour les gens, je pense que les gens vont adorer ça.

“35 millions de dollars pour 12 tours ou 100 millions de dollars pour six tours – grande différence.”