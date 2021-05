Floyd Mayweather vs Logan Paul Date: heure de début au Royaume-Uni, comment regarder et undercard complet alors que l’icône de boxe prend sur YouTuber

Une date pour l’exposition bizarre entre Floyd Mayweather vs Logan Paul a maintenant été confirmée pour cet été.

La légende de la boxe à la retraite 50-0 Mayweather est sur le point de rencontrer 0-1 YouTuber Paul, qui a perdu ses débuts professionnels contre son compatriote KSI en 2019, lors d’un affrontement unique.

Amanda Westcott / SHOWTIME

Mayweather (50-0) affrontera Paul (0-1) dans un combat d’argent

Mayweather a pris sa retraite avec un dossier parfait de 50-0 et des millions en banque

Le petit frère de Logan, Jake, a combattu et battu l’ancienne star de l’UFC Ben Askren dans leur propre exposition et Logan était là pour filmer le moment et l’envoyer à Mayweather dans un avertissement apparent.

Mais les plans pour Mayweather vs Logan ont été suspendus pendant un certain temps, “ Money ” a même contacté ses abonnés sur les réseaux sociaux pour leur demander dans quelle ville ils devraient affronter.

Maintenant, le combat a été officiellement annoncé et les fans peuvent maintenant commencer à se préparer pour une autre nuit d’action unique.

Mayweather v Paul: date et heure de début

Mayweather et Paul sont prêts à s’affronter Dimanche 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami.

Il commencera probablement dans les premières heures du lundi matin pour les fans britanniques, mais tous les détails suivront.

Annonçant le combat sur Instagram, Mayweather a écrit: «Logan Paul et moi nous battrons au Hard Rock Stadium.

«@Mayweatherpromotions @fanmio et @showtimeboxing se sont réunis pour organiser un événement épique !!! Les billets seront mis en vente la semaine prochaine. »

Logan a récemment déclaré: «Les gens me demandent si j’ai peur. Non, non, je n’ai pas peur. Les sentiments que je ressens en ce moment ne sont que de l’excitation.

«Je suis excité, j’ai la chance d’avoir cette opportunité et je pense que nous allons impressionner beaucoup de gens.

«Je ne crois tout simplement pas que je vais entrer là-dedans et que les gens verront ce qu’ils s’attendent à voir.»

Pendant ce temps, Mayweather a affirmé qu’il gagnerait plus de 100 millions de dollars pour le combat prévu.

Il a déclaré: «Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars. Je peux éventuellement gagner 50 millions de dollars, juste pour un combat régulier.

«Ou moi et Logan Paul pouvons sortir, divertir, s’amuser et faire neuf figurines, 100 millions de dollars ou plus.»

Ed Mulholland / Salle de match

Logan Paul est sans victoire en tant que boxeur professionnel Mayweather v Paul: Qu’est-ce qui a été dit?

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Floyd Mayweather vs Logan Paul

Jean Pascal vs Badou Jack – pour la ceinture WBA des poids légers légers Jarrett Hurd vs Luis Arias Adrian Benton vs Pedro Angel Cruz Micky Scala vs Adam Ramirez Dorian Khan vs Jonathan Conde Viddal Riley vs Quintell Thompson

La conférence de presse s’est transformée en farce jeudi soir lorsque Jake a mis Mayweather en colère en lui volant son chapeau, ce qui a poussé le rival du boxeur, Conor McGregor, qui l’a combattu en 2017, à rire.

Il a posté sur les réseaux sociaux: «C’est quoi ce bordel Floyd?

«Le gamin s’est recroquevillé, n’a pas riposté une seule fois, et Floyd est toujours en train de jouer le dur à cuire.

«Le gamin vient en fait de tirer cette pagaille d’une situation que Floyd est dans le drain pour lui.

«Il devrait le remercier.

“C’est gênant!

«Du pro au pro, c’est embarrassant. Il ne grattera pas 10m pour ce combat et il le sait. Il a déjà été annulé une fois. Le monde regarde cela sur Twitter. Il combattrait un pro à moitié décent et commanderait 20m vers le haut, mais c’est ce bordel.

«Quelle que soit la façon dont vous faites tourner ça, c’est triste.

«Combattez quelqu’un pour de vrai, sur votre disque, ou f *** off, mec.

«Frappe la tête!»