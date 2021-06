Floyd Mayweather vs Logan Paul en direct: comment regarder le combat en ce moment

La légende de la boxe Floyd Mayweather Jr revient sur le ring après avoir pris sa retraite en 2017 pour affronter YouTuber Logan Paul et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Mayweather contre Paul à la télévision ou en ligne.

Mayweather, 44 ans, a été intronisé au Temple de la renommée internationale de la boxe l’année dernière pour commémorer sa carrière exceptionnelle au cours de laquelle il a remporté 50 combats, 27 KO et n’a jamais été vaincu. Lors de son dernier grand combat en août 2017, Mayweather a battu la star de l’UFC Conor McGregor avec un TKO au 10e round. Il a ensuite battu le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa en un tour le soir du Nouvel An en 2018.

Logan Paul, 26 ans, revient sur le ring après avoir perdu par décision partagée contre son compatriote YouTuber KSI en 2019 tout en faisant ses débuts en boxe professionnelle. Cependant, c’était la deuxième fois que Paul affrontait KSI alors que leur premier combat était un match nul à la majorité. Alors que Logan n’a pas encore remporté de combat en tant que boxeur professionnel, son frère Jake a remporté trois combats.

Mayweather et Logan se rencontreront sur le ring du Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride, pour un combat d’exhibition en huit rounds. Contrairement à un match de boxe traditionnel, il n’y aura pas de juges présents, ce qui signifie qu’aucun vainqueur officiel ne pourra être annoncé. Les KO sont cependant autorisés et l’arbitre sera autorisé à arrêter le combat si les choses dégénèrent. Si Paul parvient à éliminer Mayweather, le record parfait de la légende de la boxe ne sera pas affecté.

Les tensions pour le combat sont déjà élevées alors que le frère cadet de Logan, Jake, s’est engagé dans une confrontation passionnée avec Mayweather lors d’une conférence de presse avant le combat. Jake a volé le chapeau de Mayweather sur sa tête et a essayé de s’enfuir de lui dans la foule. La sécurité est rapidement intervenue et a séparé les deux.

Que vous soyez partisan de Mayweather ou de Paul ou que vous souhaitiez simplement voir l’un des autres combats sur la carte empilée du PPV, nous vous montrerons comment regarder Mayweather contre Paul de n’importe où dans le monde.

Floyd Mayweather contre Logan Paul : quand et où ?

L’ancienne légende de la boxe Floyd Mayweather et YouTuber Logan Paul se rencontreront sur le ring de boxe du Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride, le dimanche 6 juin. L’événement, qui comprend un total de dix autres matchs, débutera à 20 h HE / 17h PT / 1h BST / 10h AEST et Mayweather et Paul devraient commencer leur match à 12h HE / 21h PT / 5h BST / 14h AEST.

Comment regarder Floyd Mayweather contre Logan Paul aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis pourront regarder Mayweather contre Paul sur Showtime et l’accès au PPV coûtera 49,99 $. Showtime propose des applications pour iOS et Android et le service est également disponible sur Android TV, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV et d’autres appareils de streaming. Vous pouvez également regarder Mayweather contre Paul sur le site Web de Showtime après avoir acheté le PPV.

Alternativement, vous pouvez également acheter un accès au PPV Mayweather vs Paul sur Fanmio. Le service de streaming relativement nouveau lancé en 2019 dans le but de donner aux fans un meilleur accès à leurs célébrités préférées grâce à des rencontres et des salutations vidéo personnelles. L’achat du PPV Mayweather vs Paul sur Fanmio vous coûtera 49,99 $, mais pour le prix, vous recevrez également un t-shirt gratuit après l’événement et participerez à un concours pour gagner une rencontre vidéo avec les combattants. .

Diffusion en direct Floyd Mayweather contre Logan Paul au Canada

Si vous vivez au Canada et que vous souhaitez vous connecter pour regarder Mayweather contre Paul, il semble que Fanmio soit votre meilleure option pour le faire. L’accès au PPV coûtera 49,99 $ au Canada et vous recevrez également un t-shirt gratuit et participerez à un concours pour rencontrer les combattants en ligne.

Obtenez une diffusion en direct Floyd Mayweather contre Logan Paul au Royaume-Uni

Si vous habitez au Royaume-Uni et avez déjà un abonnement Sky, vous pourrez acheter l’accès au PPV Mayweather vs Paul sur Sky Sports Box Office pour 16,95 £. Bien que cela soit moins cher que dans d’autres pays, vous devrez toujours payer un abonnement mensuel à Sky TV ou à Sky Sports pour accéder au PPV en premier lieu.

Regardez Floyd Mayweather contre Logan Paul en Australie

Les fans de boxe en Australie pourront regarder le Mayweather vs Paul PPV sur le Main Event pour 49,99 AUD à partir de 10h AEST / 8h AWST le lundi 7 juin.

Comment regarder Floyd Mayweather contre Logan Paul de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Mayweather contre Paul aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le match d’exhibition lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Mayweather vs Paul : Carte de combat complète

Exhibition Bout Floyd Mayweather contre Logan Paul Light Welterweight Bout Badou Jack contre Dervin Colina Middleweight Bout Jarrett Hurd contre Luis Arias Cruiserweight Bout Chad Johnson contre Brian Maxwell Junior Welterweight Bout Jean Carlos Torres contre Zack Kuhn Poids léger Bout Adrian Benton contre Pedro Angel Cruz Junior poids moyen Bout Micky Scala contre Adam Ramirez poids plume Bout Dorian Khan contre Jonathan Conde poids welter Bout Jalil Hackett contre Angelo Diaz Cruiserweight Bout Viddal Riley contre Quintell Thompson

