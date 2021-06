Floyd Mayweather vs Logan Paul : Floyd Mayweather épargne la vie de Logan Paul et ils signent un combat décevant à Miami

Floyd Mayweather ne met pas KO Logan Paulen à son retour à la boxe. @ShowtimeBoxing

Floyd Mayweather et Logan Paul n’ont pas réussi à s’assommer ce dimanche à Miami et dans une exhibition avec peu de connotations excitantes, le duel s’est terminé sans vainqueur. Tout au long du procès, « l’Argent » était bien supérieur et même s’il savourait la possibilité d’endormir son rival, il préféra lui pardonner.

Dès le premier tour, Floyd a clairement indiqué que c’était du pur plaisir pour lui. Le vétéran était intelligent et n’a pas pris de risques lorsque Paul était dans la fleur de l’âge. Et bien qu’il ait clôturé avec une série de coups, l’ancien meilleur livre pour livre s’est bien protégé pour rester le visage intact.

Pour le deuxième tour, Mayweather s’est aventuré avec le jab et a dominé le ‘Maverick’ d’une grande manière Et bien qu’aux yeux de Jake Paul, son frère était un gagnant clair, le « Money » a continué à enseigner et à mieux se connecter avec le jab.

Dès les rounds suivants, l’essence du ‘youtuber’ s’est épuisée. Mayweather a montré les meilleures traces de son coup de poing et a laissé Logan bancal qui pouvait à peine gérer rester debout.

C’est là que le combat est devenu le plus sale. les amarres des deux côtés ne manquaient pas et Floyd se résigna à ne pas continuer à le punir, même s’il avait le KO sur un plateau d’argent. Le vétéran n’a pas pris la peine de le déplacer plus loin et a continué à s’amuser sur le ring.

Le public n’était pas satisfait, pire finalement Floyd a tenté de rassurer en montrant son appréciation. À présent Mayweather a clairement indiqué qu’il était intact en défense et qu’il cherchait à continuer à collecter des millions avec des expositions dans le monde entier.