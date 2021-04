Floyd Mayweather vs Logan Paul: Le combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul a déjà une nouvelle date pour avoir lieu

Floyd Mayweather vs Logan Paul, le 5 juin aux États-Unis. Matchroom Boxe / AP

L’exposition lutte entre deux des figures les plus controversées de ces dernières années, Floyd Mayweather et Logan Paul, Il était prévu le 20 février par la plateforme Fanmio, mais il est tombé.

Selon les rapports de ce mercredi, Mike Coppinger de ., maintenant je sais Il y aura déjà une certaine date pour voir les deux au-dessus du ring et ce sera le 5 juin prochain.

Un autre changement est dans la transmission et est que Ce ne sera plus la plateforme numérique, mais Showtime via PPV, ce qui pourrait aider plus de personnes à l’embaucher car c’est un média plus reconnu.

Le lieu possible pour ce combat est déjà à l’étude et cinq options sont discutées jusqu’à présent: Las Vegas, Los Angeles, Miami, Dallas et Atlanta.

Un autre des accords qui auront été conclus entre les deux personnages controversés est le poids; Alors que Floyd ne pouvait pas peser plus de 160 livres, la limite de Paul serait de 190 livres.