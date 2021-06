Floyd Mayweather vs Logan Paul Undercard: Trois combats annoncés, y compris des débuts en exposition bizarres pour une ex-star de la NFL

La sous-carte pour Floyd Mayweather vs Logan Paul a maintenant été officiellement annoncée.

Sans surprise, étant donné la nature de l’événement principal, la série présente un autre combat bizarre avec l’ex-star de la NFL, Chad ‘Ochocinco’ Johnson, prêt à faire ses débuts professionnels …

Amanda Westcott / SHOWTIME

Floyd Mayweather revient pour une exposition avec Logan Paul Fight One: Chad ‘Ochocinco’ Johnson Debut

La nuit commencera par des combats préliminaires, puis la carte principale PPV commencera.

Chad Johnson devrait être le premier combat de cette carte.

L’ancien receveur de la NFL est maintenant à la retraite du football américain et, à 43 ans, essaie la boxe pour la première fois.

Il s’entraînait régulièrement avec Mayweather à Las Vegas pendant la saison morte de la NFL.

Maintenant, il aura son premier combat – une exhibition – contre un adversaire à confirmer.

Johnson n’a pas eu de match de boxe avant Fight Two: Jarrett Hurd contre Luis Arias

L’ancien champion unifié des super-poids welters Hurd est sur la voie du retour.

L’Américain a été détrôné de manière inattendue par Julian Williams en 2019 et a fait son retour sur le ring en janvier 2020 avant que la pandémie ne gâche sa tentative de reprendre son élan.

Maintenant, il redémarre une fois de plus dans un combat de poids moyen contre Arias, qui avait déjà affronté Daniel Jacobs.

S’il gagne comme il se doit, Hurd envisage de redescendre en super-poids welter et de poursuivre son ancienne couronne.

Hurd est un ancien champion unifié Fight Three: Badou Jack vs TBA

Le vétéran Jean Pascal a stupéfié Marcus Browne en remportant la ceinture des poids lourds légers “ réguliers ” de la WBA en août 2019, puis a sauté directement dans un combat avec l’ancien champion Jack quatre mois plus tard.

Le combat était une guerre qui a vu Pascal attribuer une décision partagée litigieuse.

En conséquence, ils étaient prêts pour un match revanche, mais à la fin mai, Pascal a échoué à un test de dépistage de drogue et le combat a été annulé.

Jack est maintenant à la recherche d’un nouvel adversaire qui sera probablement invaincu le Vénézuélien Dervin Colina.

GETTY

Badou Jack a fait une apparition sur l’undercard Mike Tyson vs Roy Jones Jr en novembre dernier Fight Four: Floyd Mayweather vs Logan Paul

Vient ensuite l’événement principal, qui clôturera bien sûr le spectacle.

Une légende de la boxe 50-0 affronte un YouTuber 0-1 dans un match d’exhibition bizarre.

Tout le monde sait ce qui va se passer, mais en même temps personne ne sait vraiment à quoi s’attendre.

Quoi qu’il en soit, ce sera probablement étrangement divertissant.

Logan Paul – Instagram

Mayweather s’attend à gagner 100 millions de dollars pour l’exposition Logan Paul Mayweather vs Paul: heure de début et comment regarder

L’événement aura lieu le dimanche 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami.

Il commencera probablement dans les premières heures de lundi matin pour les fans britanniques.

Les combattants de l’événement principal devraient faire leur marche sur le ring à partir de 4 heures du matin, heure britannique.

Le combat sera diffusé en direct sur Billetterie Sky Sports avec leur diffusion à partir de 23h55.

Il coûtera 16,95 £, avec la sous-carte complète et l’événement principal affichés.

Vous pouvez également diffuser en direct ICI pour le même prix sur votre ordinateur, votre mobile et votre tablette.

Sky Sports Box Office est également disponible sur BT TV – syntonisez la chaîne 496 ou en recherchant l’événement dans BT Player.