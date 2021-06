Floyd “Money” Mayweather et Logan “Maverick” Paul face à face lors d’une session de presse

Floyd “Money” Mayweather et Logan “Maverick” Paul ont eu un face-à-face long et intense après avoir rencontré des médias internationaux lors d’un événement qui a eu lieu à la Villa Casa Casuarina dans l’ancien Versace Mansion à South Beach à quelques jours de son exposition spéciale qui sera en tête d’affiche du SHOWTIME PPV ce dimanche 6 juin depuis le Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

La diffusion à la carte débutera à 20 h HE / 17 h HP et affrontera ces deux superstars de mondes différents dans un combat incontournable pour les fans de sport et de divertissement du monde entier.

Les billets pour l’événement sont déjà en vente et peuvent être achetés en allant sur Ticketmaster.com.

Voici ce que les protagonistes ont déclaré ce jeudi :

FLOYD MAYWEATHER

«Je ne suis pas inquiet de le voir en personne. Je pouvais le voir tous les jours.

“Ce sera amusant. C’est ce que je fais. Il y a une différence entre être un boxeur YouTube et un boxeur d’élite. Je suis boxeur professionnel depuis 25 ans, je me suis battu contre les meilleurs et contre tous les styles et j’ai toujours dominé.

“Pourquoi pas [Logan Paul]? Il est énorme sur YouTube et a un énorme succès. J’étais énorme en boxe avant même que YouTube n’existe. Et quand nos mondes entreront en collision, wow, ce sera fou.

« J’aime qu’il soit confiant. J’aime qu’il croit en lui. Mais à ma connaissance, les 50 adversaires que j’avais avant pensaient aussi la même chose.

« Ma stratégie est évidente. Les soi-disant top boxeurs doivent se battre. Des combattants comme Manny Pacquiao doivent se battre, mais pas moi. Je fais ce que je veux depuis ma retraite. Suis-je fier de Manny Pacquiao ? Absolument, mais il doit se battre. J’ai investi mon argent à bon escient et me suis positionné pour ne plus avoir à me battre.

«Je donne une avance de 20 livres la plupart du temps, je sors pour me battre. Quand je combattais à 140, mes rivaux ont atteint 160, et pareil à 147 quand ils ont atteint 167 en 24 heures. Je me fiche du poids. Encore une fois, les combats gagnent les combats. Et encore une fois, personne ne peut gagner, ce n’est donc que du divertissement.

« J’y pense quand je sors pour m’amuser et divertir les gens. Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux.

«Je suis heureux que le KO soit autorisé. Quand quelqu’un peut être mis KO, c’est une recette gagnante.

«Je ne me soucie jamais de la taille ou de la taille. C’est une question de compétence, et s’il y a une chose que Floyd Mayweather possède, c’est la compétence.

«La boxe était la purée de pommes de terre, maintenant je suppose que ces gars sont la sauce. J’ai pris ma retraite de la boxe, mais pas du divertissement ou de l’argent.

LOGAN PAUL

« La dernière fois que j’étais dans un manoir, c’était pour une fête. Qui sait si on recommencera, une chose à la fois ».

Qu’attendez-vous de Floyd aujourd’hui ?

«Je m’attends à ce qu’il se coupe les cheveux et se rase probablement un peu. Il ne portait probablement pas de chapeau, car je voudrais peut-être le prendre s’il le fait. Je suis surexcité. Tout peut arriver dans un combat.

«Je pense que je devrais l’assommer. Quelqu’un sera soit assommé, soit se rendra.

« Ce que je dois me demander, c’est : est-ce que cela m’affecte ? Vous regardez autour de vous avec toutes ces personnes et les lumières et toute cette pression et vous voulez bien performer. Vos amis et votre famille vous observent. Je veux toujours être honnête avec moi-même, mais j’aime ça. Je suis dans mon élément. C’est ce que je suis venu faire à Hollywood quand j’ai commencé à faire des vidéos. C’était le début, maintenant j’ai atteint mon objectif. C’est ce que je voulais et ce pour quoi je me suis inscrit. Je suis très excité.

« Je n’ai pas choisi la boxe, la boxe m’a choisi. J’ai été mis au défi de boxer et j’ai saisi l’occasion. Un peu comme si je tombais parfaitement dans ce sport. Pour être honnête, la boxe est moins brutale sur le corps que les arts martiaux mixtes, qui sont durs. J’ai mal aux genoux, je suis déjà vieux. Je vieillis. La partie supérieure de mon corps est ma force avec mes os denses.

« Je visualise tout avant que cela ne se produise. La seule chose que je n’ai pas imaginée, c’est à quel point les nuits sont calmes, solitaires et paisibles. Je suis seul avec mes pensées dans mon hôtel deux heures avant d’aller dormir. Là tout devient réel et quand je pense que ce sera sérieux.

« Je me battrai de tout mon cœur. C’est la beauté du sport. L’expérience vaut plus que tout dans n’importe quelle autre entreprise, mais tout peut arriver dans un combat. »

JARRETT HURD

« Peu importe qu’il y ait ou non des ceintures en jeu. Le plus gros combat à 154 livres en ce moment serait moi contre Jermell Charlo. Personne ne veut le voir affronter Julian Williams ou Erickson Lubin, les gens veulent me voir affronter Charlo.

« J’ai deux choses en attente sur ma liste : Jermell Charlo et Julian Williams à 154 ans.

“Bien sûr, j’adorerais combattre dans la zone DMV, mais nous n’avons pas les plus grands stades là-bas en ce moment. Mon combat à domicile à Eagle Bank Arena avait environ 10 000 personnes, mais tout dépend de la taille du combat et de la capacité de la salle.

«Je peux continuer à atteindre le poids de 154, mais je dirais qu’il me reste un an et demi ou deux pour atteindre ce poids en me sentant fort. Il pourrait facilement tenir à 168 livres. »

LEONARD ELLERBE, PDG de Mayweather Promotions

« De toute évidence, personne ne faisait quoi que ce soit pendant la pandémie au cours de la dernière année et demie. Floyd est maintenant un peu plus âgé et le fait pour une autre forme de divertissement. Logan le voit différemment, comme un combat pour le titre qui est tout pour lui.

«J’ai certaines attentes, mais tout peut arriver quand les coups volent dans un combat. Je vous garantis que les deux donneront des coups avec de mauvaises intentions. Je m’attends à ce que ce soit l’un des événements les plus divertissants que Floyd Mayweather ait jamais eu.

« Cet homme (Mayweather) a tout fait dans le sport. Vous n’obtiendrez jamais le crédit que vous méritez vraiment car les gens chercheront toujours des excuses et diront que vous n’avez pas combattu certains rivaux dans leur intégralité. D’accord, eh bien, ce gars (Paul) est maintenant dans la fleur de l’âge et se bat à 188 livres. Floyd Mayweather n’a jamais pesé plus de 152 livres en une seule journée de sa vie lors d’un combat de compétition. Cela leur dit tout ce qu’ils doivent savoir.”