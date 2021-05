Floyd, Teofimo, De La Hoya et plus de la même chose avec Jermall

Après l’événement qui a réuni plus de soixante-dix mille personnes au stade AT&T de Dallas, au Texas, pour assister au combat entre Saúl ‘Canelo’ Alvarez et Billy Joe Saunders, l’attention des fans de boxe a tourné la page et s’est concentrée sur les événements à venir.

Ce qui s’en vient commence ce samedi avec la première carte à l’agenda PBC-Showtime dirigée par le combat entre Luis Nery et Brandon Figueroa unifiant les titres à 122 livres, mais aussi dans tout le cirque de boxe actuel dirigé par Floyd Mayweather.

Mister Money n’a pas arrêté de passer par la vitrine publique ces jours-ci et a généré l’habituel: scandale et beaucoup de bruit autour de son combat contre le youtubeur Logan Paul, mais il a aussi poussé l’agenda de son élève Gervonta Davis.

Je vous parle de ce bruit dans la vidéo, ainsi que des problèmes qui s’accumulent pour Teofimo López pour ses débuts avec Triller; ce qui pourrait arriver au champion unifié des poids légers en raison du changement de date de son combat contre George Kambosos et des conséquences directes dans l’industrie de la boxe de ce mouvement qu’Oscar de la Hoya tente avec DAZN.

De plus, Jermall Charlo est sorti de son silence après le combat ‘Canelo’-Saunders’ et dit maintenant qu’il monte à 168. La vérité est que nous ne croyons rien de ce qu’il dit jusqu’à ce que nous le voyions obéir et dans la vidéo nous expliquons la raison de se méfier de leurs rugissements.