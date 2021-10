FluBot revient, le malware qui vous fait peur pour infecter votre téléphone Android | La technologie

Ce malware, qui revient beaucoup plus sophistiqué, infectera toute votre liste de contacts et tentera également de voler vos identifiants d’accès à votre compte bancaire.

L’un des meilleurs antivirus que tout être humain possède est le bon sens, un bon sens que vous devez utiliser lorsqu’il s’agit d’empêcher votre ordinateur ou votre téléphone portable d’être infecté par les millions de logiciels malveillants créés par les cybercriminels qui ne veulent accéder qu’à votre appareil et à vos comptes bancaires.

Et cela les cybercriminels le savent très bien, et pour détruire notre bon sens, ce qu’ils font, c’est essayer de nous bousculer et de nous faire peur, pour que nous cliquions sur un lien et que nous soyons infectés.

Maintenant, le malware très dangereux FluBot revient, après une première campagne en avril de cette année, et où il a été réactivé avec de nouvelles campagnes comme indiqué par les chercheurs de Cert NZ.

La nouvelle stratégie de FluBot contre les logiciels malveillants consiste à nous envoyer des messages texte faisant référence à la livraison d’un colis en notre nom ou au fait que différentes photographies nous concernant ont été téléchargées, de manière à attirer l’attention.

Après avoir reçu ce SMS concernant le colis ou les photos, vous serez dirigé vers un site Web sur lequel il est indiqué que votre téléphone portable a été infecté pour vous faire peur et vous presser, mais heureusement, il existe une “mise à jour de sécurité” pour vous. La réception de ce message n’infecte pas l’utilisateur, mais il infecte l’utilisateur en cliquant sur le lien de la mise à jour de sécurité et en l’installant.

Si vous cliquez sur le lien, il vous sera demandé d’activer l’installation d’applications tierces inconnues et il vous indiquera comment procéder. Si l’utilisateur continue l’installation, il sera infectéSi vous ne le faites pas, il ne se passera absolument rien.

Le problème est que de nombreuses personnes ont déjà désactivé la possibilité d’installer des applications tierces dans les paramètres Android, elles pourraient donc être pratiquement infectées dès qu’elles cliquent sur le lien et exécutent le téléchargement.

C’est un malware très dangereux car il est dédié voler des informations bancaires et de paiement en plaçant des superpositions dans les applications bancaires, paiement et crypto-monnaies légitimes.

Il volera également notre liste de contacts et se propagera à travers eux en envoyant des messages de phishing.

Ce malware affecte des pays comme l’Espagne, l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie, le Royaume-Uni et la Suisse, mais aussi l’Australie et le Japon, il est donc déjà pratiquement mondial.